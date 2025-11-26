Qué negocios abren y cuáles bajan sus puertas este Día de Acción de Gracias

La tradición de Thanksgiving inició en 1621, cuando los colonos ingleses celebraron, durante tres días, con los nativos de la zona el éxito de la primera cosecha

Imagen referencial de una gasolinera en el sur de la Florida.

MIAMI . - Aunque Thanksgiving es una de las fechas más familiares del año, no todos apagan el interruptor. Para quienes necesitan resolver una compra de última hora —desde un ingrediente olvidado hasta medicamentos de emergencia—, varias tiendas y farmacias permanecerán operativas, mientras que gran parte de los servicios públicos y grandes cadenas minoristas suspenderán operaciones.

Durante este día festivo, el servicio postal, los bancos y la mayoría de las oficinas gubernamentales no ofrecerán atención al público. Sin embargo, algunas cadenas de supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia sí abrirán, aunque en muchos casos con horarios limitados.

LA BOLSA Wall Street abre al alza antes del feriado de "Acción de Gracias"

AL ALZA Precio de la gasolina en Florida aumenta 20 centavos previo a Acción de Gracias

Comercios que sí abrirán sus puertas

Estas son algunas de las cadenas que seguirán operando durante Thanksgiving, con horarios especiales según la ubicación:

• 7-Eleven: Operación continua las 24 horas.

• Bass Pro Shops: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Big Lots: Desde las 7:00 a.m. hasta medianoche.

• Bravo Supermarket: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

• CVS: Abierto, aunque algunas sucursales funcionarán con horario reducido.

• Dollar General: Abierto en la mayoría de los estados; los horarios varían por tienda.

• Family Dollar: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Kroger: Abierto hasta las 4:00 p.m.; farmacias en su mayoría cerradas.

• Sedano’s: De 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Presidente Supermarket: Operación con horarios variables según la tienda.

• Walgreens: Algunas sucursales 24 horas brindarán servicios farmacéuticos esenciales; otras permanecerán cerradas.

• Wawa: Abierto 24/7.

• Whole Foods: Operación con horarios modificados; se recomienda consultar previamente.

Tiendas que permanecerán cerradas

Las siguientes cadenas no abrirá: ALDI, Athleta, Banana Republic, Best Buy, Costco, Gap, Home Depot, HomeGoods, JCPenney, IKEA, Kohl’s, Lowe’s, Macy’s, Marshalls, Michaels, Nordstrom, Navarro Pharmacy, Old Navy, PetSmart, Publix, Sam’s Club, T.J. Maxx, Target, Trader Joe’s, Ulta Beauty y Walmart.

Recomendación clave para los consumidores

Antes de salir de casa, se aconseja verificar directamente con cada establecimiento, ya que los horarios pueden variar según la ciudad y la sucursal, especialmente en el sur de Florida.

Aunque Thanksgiving invita a desconectarse y compartir en familia, el comercio esencial sigue activo para quienes necesitan resolver imprevistos de último momento.