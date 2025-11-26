Qué negocios abren y cuáles bajan sus puertas este Día de Acción de Gracias

MIAMI. - Aunque Thanksgiving es una de las fechas más familiares del año, no todos apagan el interruptor. Para quienes necesitan resolver una compra de última hora —desde un ingrediente olvidado hasta medicamentos de emergencia—, varias tiendas y farmacias permanecerán operativas, mientras que gran parte de los servicios públicos y grandes cadenas minoristas suspenderán operaciones.
Durante este día festivo, el servicio postal, los bancos y la mayoría de las oficinas gubernamentales no ofrecerán atención al público. Sin embargo, algunas cadenas de supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia sí abrirán, aunque en muchos casos con horarios limitados.
Comercios que sí abrirán sus puertas
Estas son algunas de las cadenas que seguirán operando durante Thanksgiving, con horarios especiales según la ubicación:
• 7-Eleven: Operación continua las 24 horas.
• Bass Pro Shops: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Big Lots: Desde las 7:00 a.m. hasta medianoche.
• Bravo Supermarket: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
• CVS: Abierto, aunque algunas sucursales funcionarán con horario reducido.
• Dollar General: Abierto en la mayoría de los estados; los horarios varían por tienda.
• Family Dollar: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Kroger: Abierto hasta las 4:00 p.m.; farmacias en su mayoría cerradas.
• Sedano’s: De 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Presidente Supermarket: Operación con horarios variables según la tienda.
• Walgreens: Algunas sucursales 24 horas brindarán servicios farmacéuticos esenciales; otras permanecerán cerradas.
• Wawa: Abierto 24/7.
• Whole Foods: Operación con horarios modificados; se recomienda consultar previamente.
Tiendas que permanecerán cerradas
Las siguientes cadenas no abrirá: ALDI, Athleta, Banana Republic, Best Buy, Costco, Gap, Home Depot, HomeGoods, JCPenney, IKEA, Kohl’s, Lowe’s, Macy’s, Marshalls, Michaels, Nordstrom, Navarro Pharmacy, Old Navy, PetSmart, Publix, Sam’s Club, T.J. Maxx, Target, Trader Joe’s, Ulta Beauty y Walmart.
Recomendación clave para los consumidores
Antes de salir de casa, se aconseja verificar directamente con cada establecimiento, ya que los horarios pueden variar según la ciudad y la sucursal, especialmente en el sur de Florida.
Aunque Thanksgiving invita a desconectarse y compartir en familia, el comercio esencial sigue activo para quienes necesitan resolver imprevistos de último momento.