martes 25  de  noviembre 2025
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Aunque algunos Estados miembros abogan claramente para que finalmente se elija a una mujer, esta idea no genera consenso

Secretario general de la ONU, António Guterres.

Secretario general de la ONU, António Guterres.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NACIONES UNIDAS — El procedimiento para seleccionar al próximo secretario general de la ONU comenzó el martes con el llamado a los Estados miembros para que presenten sus candidaturas para reemplazar a António Guterres el 1 de enero de 2027.

En una carta conjunta enviada a los 193 Estados miembros, el embajador de Sierra Leona, Michael Imran Kanu, presidente del Consejo de Seguridad, y la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, "ponen en marcha" el proceso de selección con la solicitud de candidatos.

"El puesto de secretario general es de gran importancia y requiere los más altos estándares de eficacia, competencia e integridad, así como un firme compromiso con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", escriben.

También solicitan que los candidatos tengan amplia experiencia en relaciones internacionales y habilidades diplomáticas y lingüísticas.

¿Una mujer para el cargo?

Aunque algunos Estados miembros abogan claramente para que finalmente se elija a una mujer, esta idea no genera consenso.

En la carta se anima a los Estados miembros a "considerar la nominación de una mujer como candidata".

Ya hay varios candidatos: la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, y la costarricense Rebeca Grynspan, actualmente al frente de la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Según una tradición de rotación geográfica que no siempre se cumple, le tocaría a un representante de latinoamericano.

El documento también especifica que la Asamblea General y el Consejo podrán realizar audiencias públicas entre los candidatos.

Pero en realidad son los miembros del Consejo de Seguridad, que comenzarán el proceso de selección "a finales de julio" —y en particular los cinco miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia—quienes eligen al secretario para un mandato de cinco años.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
