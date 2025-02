Pesadilla en la calle Santiago Bernabéu

El City empezó a entrar en pánico a falta de minutos para el final del partido de ida, mostrando la alarmante falta de compostura que ha comprometido su campaña. Brahim Díaz, metió el balón como suplente. El City estaba aturdido y confundido con el 2-2, pero bien podría haber sacado algo positivo de un empate. Simplemente tenían que aguantar.

Jude Bellingham (11).jpg El inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un desafío ante el Manchester City, el 11 de febrero de 2025. AFP

Pero no pudieron aprovechar al máximo su segunda oportunidad. Jude Bellingham se encargó de sentenciar, tras los errores del rival. Mateo Kovacic no pudo controlar un simple balón largo, Rico Lewis perdió un duelo y el Madrid se llevó el gol de la victoria.

El problema no fue táctico, ni técnico. Tampoco una cuestión de cansancio. Estos jugadores no han perdido partidos por no poder correr o ganar batallas individuales difíciles o anotar en momentos importantes. Todavía pueden hacer esas cosas.

Lo que está pasando es puramente humano. Nunca existieron tantos datos para explicar los problemas de cada equipo, y la tentación es aplicarlos a la situación del City. Los jugadores deben estar corriendo menos. Su ratio de goles esperados debe ser peor que en temporadas anteriores. La cantidad de lesiones debe ser un factor. Más jugadores deben estar en la zona roja en términos de condición física.

Pero no tiene por qué haber una explicación matemática o científica. Puede deberse simplemente a una mala toma de decisiones, una pérdida de confianza y una mala ejecución.

Guardiola debe despertar en el Santiago Bernabéu

Tal como en una película de Freddy Krueger, sus víctimas terminaban sin vida, tras no poder despertarse de esa terrible pesadilla. Guardiola en este caso vive un trauma de ediciones pasadas y se repite así su equipo este o no en forma.

"He estado aquí muchos años y hemos sido un equipo excepcional. No tengo problema en reconocer que esto no funciona como funcionaba en el pasado. Todos tenemos que asumir la responsabilidad, yo el primero, pero también los jugadores. La verdad es que ahora no somos suficientemente estables", explicó Pep.

El próximo duelo ante el Real Madrid será en el Santiago Bernabéu, un lugar que Guardiola conoce bien, tanto en sus años de gloria con el Barcelona, como de pesadilla en la era City. Pero si Guardiola sabe muy bien algo, es salir de problemas si está concentrado.

“Pep Guardiola es uno de los mejores técnicos del mundo y es el único que le puede dar la vuelta a esta situación”, destacó el exjugador del Manchester City, Kun Agüero.