Policía mexicana detiene a un hombre que rentaba su acreditación para el Mundial

Los jugadores de Colombia y Uzbekistán durante la entonación de los himnos nacionales de cada país previo al choque entre ambas selecciones en el Estadio Ciudad de México, el 17 de junio de 2026.

MÉXICO.- La policía de México dijo este miércoles que detuvo a un hombre acusado de rentar su acreditación para ingresar a los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebran en la capital mexicana.

La Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México dijo en un comunicado que el hombre, de 24 años, ofrecía su acreditación en renta a través de redes sociales.

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Los policías lo detuvieron tras recibir la denuncia de un representante de "los organizadores del Mundial de Fútbol", quien había detectado distintas publicaciones en redes sociales en las que el hombre promovía su acreditación para permitir el acceso a los partidos.

Mundial 2026 (1).jpg El Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será una de las sedes del Mundial de 2026. AFP

"La persona acudió al lugar para reactivar su pase, por lo que el personal de la organización lo retuvo" y posteriormente fue detenido, dijo la dependencia.

La policía no especificó qué tipo de acreditación tenía el hombre ni los cargos que enfrentaría.

Diálogo con maestros

El gobierno de México anunció el miércoles la reanudación de las negociaciones con los maestros en huelga que intentaron nuevamente bloquear los accesos al Estadio Azteca, donde horas después estaba previsto un partido del Mundial.

Un ala disidente del sindicato de la educación, la CNTE, comenzó hace un mes bloqueos callejeros y manifestaciones para exigir un aumento salarial del 100% y la derogación de un sistema de retiro que los deja sin pensión.

La protesta se encontró con policías en la ruta al Azteca, donde Colombia se enfrentó el miércoles por la noche a Uzbekistán, sin que se registraran incidentes.

El secretario de Educación, Mario Delgado, anunció, por su parte, la reanudación de las pláticas al mediodía en la sede de la secretaría de Gobernación (Interior).

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Buscarán "concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar", escribió el responsable en X.

Las negociaciones quedaron suspendidas hace una semana y la misma presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuestionó la utilidad de reanudarlas.

"Dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera", señaló la mandataria el pasado viernes, tras anunciar que hará consultas directamente con los maestros sobre los problemas del sector.

FUENTE: AFP