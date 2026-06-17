Panamá hace un partido digno, pero sucumbe ante Ghana en su debut en el Mundial

Jugadores de Ghana celebran luego de que Caleb Yirenkyi anotara el único gol de un partido del Mundial ante Panamá, el 17 de junio de 2026.

TORONTO.- Panamá sufrió un duro golpe en su sueño mundialista este miércoles al perder 1-0 con Ghana en su debut en el Grupo L del torneo de Norteamérica 2026.

Caleb Yirenkyi se convirtió en el verdugo del combinado centroamericano al anotar el gol del triunfo de los africanos en el minuto 90+5 tras un veloz contragolpe en el estadio de Toronto, Canadá.

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Inglaterra y Ghana lideran el Grupo L con 3 puntos cada uno, mientras que Panamá y Croacia lo cierran sin unidades.

Panamá enfrentará en la segunda jornada a Croacia el martes, también en Toronto, mientras que Ghana hará lo propio ante Inglaterra ese mismo día en Boston.

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Esta es la segunda participación mundialista de los centroamericanos en una Copa del Mundo, tras la de Rusia 2018, donde perdieron sus tres partidos.

Panamá dominó la pelota saliendo desde atrás y combinando juego interior con desplazamientos por bandas, ante un rival que esperó bien ordenado y apostó a transiciones rápidas aprovechando la velocidad de sus jugadores.

Fue en el segundo acto cuando hubo más emoción y oportunidades para ambos equipos al adelantar Ghana sus líneas y crear mayor sensación de peligro, que concretó Yirenkyi en el tiempo añadido, a un minuto del pitazo final.

Panamá, sin su estrella

El DT de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, inició con la estrella del equipo, Adalberto Cararrasquilla, sentado en la banca por una lesión muscular.

El volante de los Pumas de México es fundamental en el esquema de Christiansen, defensor del juego de toque que heredó de su etapa en el Barcelona, cuando coincidió con la leyenda holandesa Johan Cruyff, como entrenador, y con Pep Guardiola como jugador.

Por su parte, Ghana, con el seleccionador portugués Carlos Queiroz a los mandos, en su quinto Mundial al hilo, salió con los delanteros Antoine Semenyo, del Manchester City, y Jordan Ayew, del Leicester City.

El volante del Villarreal español, Thomas Partey, que será juzgado por violación y agresión sexual en 2027 en Reino Unido, fue baja porque Canadá le negó el visado de entrada al país.

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El partido generó una gran expectación en Panamá, donde el gobierno permitió a los funcionarios salir varias horas antes de sus trabajos para que pudieran verlo.

En la primera parte, las ocasiones de peligro las tuvieron los panameños. La primera, un aviso de Cecilio Waterman, cuyo disparó acrobático a los dos minutos fue despejado por el arquero Lawrence Ati Zigi, en medio de la lluvia.

Al minuto 33, fue Cristian Martínez el que estuvo a punto de quedarse solo ante el portero, pero no pudo controlar el balón encimado por un contrario. Poco después, Jiovany Ramos tampoco acertó tras un rechace de Zigi, que fue sustituido en el descanso por un golpe.

Ghana, a lo que sabe jugar

En el segundo acto, Ghana dio un paso al frente y desplegó el fútbol que mejor sabe hacer. A los pocos minutos, remató entre los tres palos por primera vez, pero al 60' Martínez volvió a asustar a los africanos con un balón al lateral de la red.

Con el paso de los minutos, los dirigidos por Queiroz crearon mayor peligro, en momentos donde el partido se rompió con ambos equipos buscando la portería rival, cada uno con su estilo.

Al 64', Ramos salvó a Panamá al sacar un balón que se disponía a rematar Jordan Ayew en el segundo palo.

Cuando los panameños más buscaban el arco rival, llegó el jarro de agua fría para sus esperanzas.

En una contra marca de la casa, Yirenkyi anotó el tanto de la victoria africana en el área pequeña tras una galopada por banda izquierda de Brandon Thomas-Asante.

Ahora es Ghana, y no Panamá, la que ve más cerca la segunda ronda, al menos como uno de los 8 mejores terceros de grupo.

FUENTE: AFP