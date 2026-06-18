jueves 18  de  junio 2026
Fútbol

Colombia arranca con éxito su debut en el Mundial 2026 y un Luis Díaz supremo

Colombia debutó con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán en el Mundial 2026. Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz marcaron los goles

El delantero colombiano Luis Díaz, número 07, celebra con los aficionados tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio de la Ciudad de México, el 17 de junio de 2026.&nbsp;

El delantero colombiano Luis Díaz, número 07, celebra con los aficionados tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio de la Ciudad de México, el 17 de junio de 2026. 

CARL DE SOUZA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al imponerse por 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un resultado que le permite colocarse como líder del Grupo K tras la primera jornada.

Ante más de 80.000 espectadores, la mayoría vestidos de amarillo, la selección dirigida por Néstor Lorenzo encontró en el apoyo de su afición un impulso extra para superar a un combativo rival que disputó el primer Mundial de su historia.

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El encargado de abrir el marcador fue Daniel Muñoz al minuto 41. El lateral apareció por sorpresa dentro del área para conectar un centro de Luis Díaz y batir al portero Utkir Yusupov, firmando así su primer gol en una Copa del Mundo.

Sin embargo, Uzbekistán reaccionó en la segunda mitad. Abbosbek Fayzullayev aprovechó un rebote tras una intervención de Camilo Vargas para igualar el encuentro al minuto 60 y alimentar la ilusión del conjunto asiático.

La alegría uzbeka duró poco. Apenas cinco minutos después apareció Luis Díaz para devolver la ventaja a Colombia. El delantero del Bayern Múnich capitalizó una recuperación de Gustavo Puerta en campo rival y definió con calidad para desatar la celebración de los miles de aficionados cafeteros presentes en el Azteca.

Con el marcador a favor, Colombia controló el desarrollo del partido frente a un rival que apostó por los balones largos y que mostró mayor agresividad en los minutos finales. Ya en el tiempo de descuento, Jáminton Campaz sentenció el compromiso con un certero cabezazo tras un centro de Juan Camilo "Cucho" Hernández.

La victoria deja a Colombia en la cima del Grupo K gracias a la diferencia de goles, luego del sorpresivo empate 1-1 entre Portugal y RD Congo en el otro encuentro de la zona.

El próximo desafío de los cafeteros será el 23 de junio en Guadalajara frente a RD Congo, mientras que Uzbekistán buscará recuperarse ese mismo día ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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