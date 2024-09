Policías aseguran que jugador de los Dolphins no "cooperó de inmediato" en detención

Steadman Stahl, el presidente de la South Florida Police Benevolent Association, dijo que Hill fue llevado al suelo luego de rehusarse a sentarse cuando fue detenido brevemente a las afueras del estadio de los Dolphins, en un incidente que resultó en que uno de los oficiales fuera colocado de forma inmediata en licencia administrativa.

Picsart_23-12-03_22-32-57-861.jpg El receptor abierto de los Dolphins, Tyreek Hill (10), celebra después de anotar contra los Commanders durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 3 de diciembre de 2023 en Landover, Maryland. AP Foto/Mark Schiefelbein

Algunos aficionados e incluso compañeros de equipo que iban pasando vieron a Hill esposado con por lo menos tres oficiales a su alrededor después de la detención, que se hizo viral justo antes de que los Dolphins levantaran el telón de su temporada el domingo.

Posteriormente, Hill indicó que desconocía la razón por la que los oficiales le colocaron las esposas.

"No tengo idea, la verdad", aseguró Hill después del juego, en declaraciones recogidas por The Associated Press. "No fui irrespetuoso porque mi mamá no me crió de esa manera. No maldije, ni hice nada así. Como dije, todavía estoy intentando descifrarlo", agregó.

Palabras de las autoridades

Stahl, por su parte, explicó que Hill fue esposado siguiendo los lineamientos de la política del departamento de policías.

"Antes del juego de los Dolphins ayer, un incidente ocurrió en el que Tyreek Hill fue colocado en esposas antes de ser liberado", contó Stahl en un comunicado. "Primero, para ser claro, en ningún momento estuvo bajo arresto. Fue detenido brevemente por seguridad de los oficiales, por manejar de una manera en la que estaba colocándose él y a otros en un gran peligro. Tras ser detenido, el señor Hill no cooperó de inmediato con los oficiales en la escena, quienes, siguiendo los lineamientos y por su seguridad, le colocaron las esposas. El señor Hill, todavía sin cooperar, se negó a sentarse, por lo que fue colocado en el suelo. Luego de que se resolviera la situación en cuestión de minutos, se le entregaron dos citas de infracción de tránsito y se le liberó", añadió.