Celebridades de Hollywood llenan gradas del Super Bowl LX

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS recopila a las celebridades que asistieron al Super Bowl de este año

Lady Gaga actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

Lady Gaga actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Super Bowl de 2026 reunió a celebridades de primer nivel en el Levi's Stadium, en el Área de la Bahía de California, para presenciar la lucha por el codiciado Trofeo Vince Lombardi, que este año terminó en manos de los Seattle Seahawks.

Además de un emocionante partido, las estrellas tuvieron la oportunidad de disfrutar de actuaciones igualmente espectaculares de Charlie Puth, Green Day, Coco Jones, Brandi Carlile y Bad Bunny, quien hizo historia con su espectáculo del medio tiempo.

Lady Gaga

La superestrella ganadora del Grammy sorprendió al mundo al unirse a Bad Bunny en el escenario. Luciendo un espectacular vestido azul con una "Flor de Maga" (flor nacional de Puerto Rico), Gaga acompañó al boricua para interpretar una versión especial de su éxito con Bruno Mars, Die With a Smile.

Ricky Martin

El "Rey del Pop Latino" fue otro de los invitados de honor en el show de medio tiempo. El cantante encendió el estadio al interpretar un verso del tema de Bad Bunny Lo que pasó a Hawaii, un tema con una fuerte carga de orgullo cultural, consolidando el mensaje de unidad latina de la noche.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Just Jared (@justjared)

Karol G, Cardi B y Jessica Alba

Este trío de estrellas formó parte del segmento "La Casita", una recreación en el escenario de un hogar tradicional puertorriqueño. Se les vio bailando y disfrutando del set, con Karol G luciendo un diseño de Ann Demeulemeester y Cardi B destacando con un conjunto de Zimmermann.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Just Jared (@justjared)

Pedro Pascal

El actor chileno, uno de los favoritos de Hollywood, también se sumó a la fiesta en "La Casita". Pascal fue captado en las primeras filas del escenario del medio tiempo, celebrando con entusiasmo las raíces latinas junto a otras figuras de la música y el cine.

Embed

Kim Kardashian y Lewis Hamilton

La pareja captó todas las miradas al confirmar su romance públicamente. Sentados juntos en una suite de lujo, la empresaria y el siete veces campeón de la Fórmula 1 compartieron risas y gestos de complicidad durante todo el encuentro entre los Patriots y los Seahawks.

Adam Sandler

Fiel a su estilo relajado, el ícono de la comedia cambió su habitual fin de semana de golf por la adrenalina del fútbol americano. Sandler fue visto entre la multitud disfrutando del juego de manera casual, siendo una de las figuras más queridas por los fans en el estadio.

Justin y Hailey Bieber

La pareja hizo una aparición coordinada con looks en tonos blancos y negro desde su palco privado.

Travis Kelce

A pesar de que los Chiefs no llegaron a la final este año, el ala cerrada estrella no se perdió la cita. Kelce fue visto caminando por el césped antes del inicio del encuentro, aunque en esta ocasión destacó la ausencia de Taylor Swift a su lado.

Embed

Jay-Z y Blue Ivy

Como es tradición, el rapero y productor asistió acompañado de su hija Blue Ivy, de 14 años, y su hija menor Rumi. Jay-Z, cuya empresa Roc Nation produce el show de medio tiempo, supervisó personalmente los detalles del espectáculo antes de disfrutar del juego desde el campo.

