lunes 9  de  febrero 2026
Fútbol Americano

Andy Borregales destaca el orgullo de los Patriots tras el Super Bowl LX y hace historia para Venezuela

Andy Borregales, pateador venezolano de los Patriots, expresó su orgullo por la temporada del equipo tras el Super Bowl LX y se convirtió en el primer venezolano en jugar un Super Bowl de la NFL

El pateador número 36 de los New England Patriots, Andrés Borregales, realiza la patada inicial durante el Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levis Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.&nbsp;

Patrick T. Fallon / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El pateador venezolano Andy Borregales, de los New England Patriots, aseguró sentirse orgulloso de la temporada realizada por el equipo, subrayando que la franquicia superó las expectativas iniciales y que el enfoque ahora está puesto en el futuro.

“Muchos no pensaban que llegaríamos al Super Bowl”, afirmó Borregales durante una rueda de prensa, en la que también agradeció de forma especial el respaldo de la comunidad latina a lo largo de toda la campaña.

Derrota en el Super Bowl LX, pero con balance positivo

Los Patriots cayeron el 8 de febrero de 2026 ante los Seattle Seahawks con marcador de 29-13 en el Super Bowl LX. Pese al revés en el partido decisivo, el sentimiento dentro del vestuario fue de satisfacción por el camino recorrido durante la temporada.

Borregales resaltó que el grupo demostró carácter y competitividad, sentando bases sólidas para el futuro de la organización en la NFL.

Andy Borregales (1)
Andy Borregales, de los Patriots de Nueva Inglaterra, se convertirá en el primer venezolano en jugar el Super Bowl.

Un hito histórico para el deporte venezolano

Más allá del resultado, Andy Borregales inscribió su nombre en la historia al convertirse en el primer venezolano en disputar un Super Bowl, un logro sin precedentes para el país sudamericano y para la creciente presencia de jugadores latinos en la liga.

Su participación en el evento deportivo más importante del fútbol americano representa un paso significativo para el deporte venezolano a nivel internacional, y refuerza el impacto de la comunidad latina dentro de la NFL.

Mirada al futuro

Con la experiencia del Super Bowl LX y una temporada que pocos anticipaban, Borregales y los Patriots apuntan ahora a consolidarse como un equipo protagonista en los próximos años, con el objetivo de volver al gran escenario y luchar nuevamente por el campeonato.

