Cristiano Ronaldo espera ser abucheado por la afición de Irlanda

El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al-Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.

DUBLÍN.- La superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo afirmó este miércoles que espera que la afición irlandesa "lo abuchee", para liberar a sus compañeros durante el partido de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 entre Irlanda y Portugal el jueves en Dublín.

Portugal se asegurará su presencia en la cita de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene en caso de victoria ante Irlanda.

Fútbol Cristiano Ronaldo sigue sin su primer título en Arabia: Al Nassr pierde la Supercopa ante Al Ahli en penaltis

FÚTBOL Cristiano Ronaldo es aclamado en Hong Kong, donde Messi fue abucheado el año pasado

El cinco veces ganador del Balón de Oro está a un paso de disputar un sexto Mundial, con la selección lusa liderando el Grupo F del clasiticatorio de la UEFA con cinco puntos de ventaja a falta de dos fechas.

"El estadio me va a abuchear, estoy acostumbrado, espero que lo hagan, quizá quite presión a los demás jugadores", afirmó Ronaldo en conferencia de prensa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ronaldo considera que será un partido "difícil", con una Irlanda replegada atrás y sin conceder espacios.

El antiguo goledor del Manchester United y Real Madrid también fue preguntado sobre la posibilidad de que marque el gol 1.000 de su carrera en la final del Mundial.

"Tú has visto demasiadas películas, eso sería demasiado perfecto", sonrió el jugador de 40 años.

"Volviendo a la realidad, todas esas estadísticas me hacen feliz. Una selección nacional nunca depende de un solo jugador, pero me gusta marcar la diferencia con goles", confesó el actual jugador del Al-Nassr saudita.

Cristiano Ronaldo suma 953 goles a lo largo de su carrera.

El martes afirmó que cree que el Mundial 2026 será el último de su carrera.

Anuncian sede de la final de la Euro 2028

La final de la Eurocopa 2028 organizada en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, tendrá lugar en el estadio de Wembley en Londres el 9 de julio de 2028, y la ciudad de Cardiff albergará el partido inaugural el 9 de junio, anunció este jueves la UEFA.

El torneo contará con 24 selecciones, divididas en seis grupos, y un total de 51 partidos. Los dos primeros de cada grupo accederán a octavos de final junto a los cuatro mejores terceros.

Nueve estadios en ocho ciudades (Cardiff, Dublín, Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham, Londres) acogerán los partidos del torneo europeo.

"Ocho de los nueve estadios anfitriones, a excepción de Wembley, acogerán un partido de octavos de final, mientras que los cuatro de cuartos serán en: Cardiff, Dublín, Glasgow y Wembley", precisó la UEFA.

La última semana se ceñirá al estadio de Wembley, con las dos semifinales el 4 y el 5 de julio, y la final el domingo 9 de julio.

FUENTE: AFP