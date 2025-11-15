sábado 15  de  noviembre 2025
VENEZUELA

María Corina Machado llama a los militares a "bajar las armas" ante creciente presión de EEUU sobre Maduro

La líder venezolana pidió a los uniformados que, cuando llegue “la hora precisa”, rompan con el régimen y se pongan del lado del pueblo

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

AFP
La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 

AFP
Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, lanzó un mensaje contundente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros cuerpos de seguridad: los instó a desertar del régimen de Nicolás Maduro, a “bajar las armas” y alinearse con la causa de la libertad cuando llegue el momento decisivo para la reconstrucción democrática del país.

“Treinta millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida (…) nos han separado de nuestras familias, nos asfixian, intencionalmente matan de hambre a nuestra gente”, afirmó Machado en audio difundido en su cuenta de X, en el que también denunció que el régimen mantiene rehenes dentro de Venezuela: “los presos políticos, y a todo un país secuestrado”.

La opositora apeló especialmente al sentido de culpa de aquellos funcionarios y militares que han cumplido órdenes represivas. “Los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie… Se sienten culpables, no pueden mirar a los ojos, ni a sus hijos ni a sus madres”.

María Corina Machado: “No ataquen a su pueblo”

Machado evocó además el testimonio de la hija de Lewis Mendoza, detenido en el estado Trujillo, quien entre desgarradores gritos de dolor afirmó que le "arruinaron" su infancia: “El llanto de esta niña es el llanto de toda Venezuela, de tus propios hijos (…) esos gritos de dolor no te abandonarán jamás. Retumbarán cada noche en tu cabeza si no actúas ya en este preciso momento”.

Con tono de advertencia y esperanza, Machado pidió a los uniformados que, cuando llegue “la hora precisa”, rompan con el régimen y se pongan del lado del pueblo: “Bajen las armas, no ataquen a su pueblo… Sé un héroe y no un criminal. Sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariacorinaya/status/1989789176917553363?s=12&t=7vfhL2J6CHvFah9KN1Bqhw&partner=&hide_thread=false

Máxima tensión

Las palabras de Machado emergen en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, una movilización que ha elevado dramáticamente las tensiones entre Washington y Caracas.

En los últimos meses, Estados Unidos ha reforzado su presencia naval y aérea en la región bajo la argumentación de combatir el narcotráfico, con operaciones que involucrarían a redes vinculadas al llamado Cartel de los Soles, el cual la administración Trump ha denunciado públicamente como una estructura criminal liderada por figuras cercanas al régimen de Maduro.

Este refuerzo militar incluye, según reportes oficiales, patrullas marítimas, vigilancia aérea y operaciones conjuntas bajo el mando del Comando Sur, y forma parte de estrategias más amplias para interrumpir rutas de tráfico ilícito.

El llamado de Machado a los miembros de las fuerzas armadas venezolanas cobra especial valor precisamente en este momento estratégico. Busca apelar al honor, la responsabilidad histórica y la conciencia moral; busca preparar el terreno para un posible vuelco, proponiendo que su lealtad no sea hacia un régimen “criminal”, sino hacia su propio pueblo.

"Llegada la hora, salgan a abrazar al pueblo, a su pueblo (...) Este día que se acerca, únete a nosotros, Venezuela y tus hermanos, te esperamos", finalizó la líder opositora.

FUENTE: Con información de redes sociales de María Corina Machado

