domingo 16  de  noviembre 2025
Política

Michelle Obama descarta candidatura presidencial por el Partido Demócrata: "No están listos para una mujer"

La ex primera dama afirmó que los resultados de las elecciones de 2024 demostraron que el electorado estadounidense aún no acepta a una mujer al mando

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama habla el segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en el United Center en Chicago, Illinois, el 20 de agosto de 2024.&nbsp;

SAÚL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, volvió a cerrar la puerta a una posible candidatura presidencial al asegurar que el país "no está listo" para elegir a una mujer como presidenta.

Sus declaraciones, que descartan una vez más los rumores recurrentes sobre su posible entrada a una carrera electoral por la Casa Blanca, fueron realizadas ante un auditorio de mujeres en la Academia de Música de Brooklyn, donde presentó su nuevo libro The Look.

Omaba afirmó que los resultados de las elecciones de 2024, en las que la exvicepresidenta Kamala Harris perdió frente a Donald Trump, demostraron que el electorado estadounidense aún no acepta a una mujer al mando. "Como vimos en las pasadas elecciones, lamentablemente, no estamos preparados", dijo.

"No están listos para una mujer"

Además, fue tajante al reiterar que no tiene intención alguna de competir por la presidencia: "Por eso les digo: ni se les ocurra hablarme de que me postulo, porque todos ustedes mienten. No están listos para una mujer. No lo están".

La exprimera dama sostuvo que parte de esa resistencia proviene de sectores masculinos que, según ella, aún no aceptan liderazgo femenino. "Todavía nos queda mucho por madurar, y lamentablemente, todavía hay muchos hombres que no sienten que puedan ser liderados por una mujer, y lo vimos", señaló, de acuerdo con Fox News.

Estas declaraciones se producen en un momento en que, tras la derrota de Harris, líderes demócratas y comentaristas han especulado sobre figuras alternativas capaces de competir con el liderazgo y la influencia de Donald Trump en futuros ciclos electorales.

Michelle Obama ha sido mencionada repetidamente como una opción viable; sin embargo, ella ha rechazado esa posibilidad en múltiples ocasiones.

Presentación de The Look

En su libro The Look, publicado el 4 de noviembre, Obama reflexiona sobre su paso por la Casa Blanca, la presión pública sobre su apariencia y el rol de las mujeres en política. Explica que su imagen fue analizada "al detalle" —desde la ropa hasta el peinado—, algo que, según ella, sigue afectando de manera desproporcionada a las mujeres en la vida pública.

En una publicación previa en Facebook, escribió: "‘The Look va más allá de la moda. Trata sobre la confianza, la identidad, la autenticidad… Espero que genere conversaciones sobre cómo nos vemos y cómo la sociedad define la belleza".

Las nuevas afirmaciones de Obama no solo cierran la puerta a su candidatura, sino que reavivan el debate dentro del Partido Demócrata sobre quién podría encabezar el futuro del movimiento ante el regreso de Trump a la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de Fox News

