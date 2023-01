Neymar no está en su mejor momento. La mala imagen del PSG en las últimas semanas ponen los focos sobre él. Su renovación hasta 2027 está siendo más criticada de lo previsto. De momento, lleva 15 goles y 13 asistencias en 22 encuentros esta temporada.

Uno de los que no dudó en criticar al brasileño fue Daniel Riolo. “¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?”, afirmó el periodista Daniel Riolo, refiriéndose al traspaso del brasileño en el verano de 2017, comprado por €222 millones al Barcelona. “No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de Final 8 en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”, aseguró.

Brasil.jpg Neymar lamenta la derrota de Brasil en una tanda de penales frente a Croacia en los cuartos de final de la Copa del Mundo en el estadio Education City, en Rayánm, Catar, el viernes 9 de diciembre de 2022. AP Foto/Martin Meissner

La estrella brasileña comenzó muy bien la temporada, pero la lesión que sufrió con Brasil en el Mundial le ha hecho que todavía no haya recuperado su mejor nivel. Además, el 28 de diciembre fue expulsado ante el Estrasburgo. No estuvo en el partido ante el Lens y tampoco el de Copa ante el Châteauroux.

Estos problemas también se unen a los rumores sobre su supuesta mala relación con el francés Kylian Mbappé. De hecho, el galo pidió que se vendiera al exjugador del Barcelona. Por si esto fuera poco, desde Brasil también fue criticado y señalado como uno de los culpables de la eliminación de la canarinha en el pasado Mundial de Catar.

Su futuro con la selección también está en el aire: “Sería demasiado apresurado venir aquí y decir que esto es todo, pero no puedo garantizar nada. Tengo que tomarme un tiempo para pensarlo. No le cierro ninguna puerta a la selección, pero tampoco digo al cien por cien que quiero volver”, expresó Neymar a la prensa durante el Mundial.