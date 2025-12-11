Presidente de la FIA confía en su reelección en un cargo sin adversarios

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, conduce durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 5 de diciembre de 2025.

PARÍS.- El emiratí Mohammed Ben Sulayem , el único candidato a presidente de la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ), espera reelegirse en el cargo este viernes en Taskent, la capital de Uzbekistán, tras un proceso electoral controvertido.

La piloto suiza Laura Villars quiso presentarse a las elecciones, al igual que el estadounidense y excomisario de la FIA, Tim Mayer .

Sin embargo, la normativa electoral exige que los candidatos nombren vicepresidentes de cada una de las seis regiones del mundo, elegidos de una lista aprobada por la FIA.

Pero solo hay una persona en el listado de Sudamérica: la brasileña Fabiana Ecclestone, esposa del exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, y ella ya ha aceptado formar parte del equipo de Ben Sulayem.

La semana pasada un tribunal de París decidió no suspender la elección, pero ordenó un juicio para examinar el proceso electoral tras recibir una solicitud urgente de Villars, quien no había podido presentarse como candidata.

La primera audiencia está prevista para el 16 de febrero próximo, aseguró el miércoles el abogado de Villars, Robin Binsard, en un comunicado.

"El juez que conoció del procedimiento sumario determinó que esta controversia corresponde al tribunal de juicio y, por lo tanto, continuaremos esta demanda contra la FIA ante los jueces de primera instancia", dijo Binsard.

"La elección del 12 de diciembre de 2025, organizada con un único candidato, se celebrará según lo previsto. Su validez, a la luz de las impugnaciones planteadas, podrá ser examinada, cuestionada o anulada por el tribunal", añadió el abogado de la piloto suiza de 28 años.

Figura divisoria

Tras la determinación judicial, Ben Sulayem no tendrá oposición cuando las elecciones se celebren según lo previsto el viernes en Uzbekistán, donde se está llevando a cabo la asamblea general de este año de la FIA.

El órgano rector del automovilismo, con sede en París, es responsable de organizar los campeonatos mundiales de Fórmula 1 y de rally, así como de promover la seguridad vial.

Cuenta con más de 240 clubes en 146 países, que representan a alrededor de 80 millones de miembros.

Expiloto de rally, Ben Sulayem sucedió al francés Jean Todt como presidente de la FIA a finales de 2021.

Su mandato al frente del automovilismo ha estado marcado por la controversia.

El emiratí, de 64 años, fue criticado por el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, por utilizar lenguaje estereotipado al hablar del uso de malas palabras por parte de los pilotos en las radios de los equipos.

Los pilotos se enfrentaron con la FIA por su ofensiva contra las palabrotas.

Las directrices se endurecieron en enero, lo que provocó una respuesta indignada de los dueños del volante. Posteriormente, se redujeron multas polémicas tras la reacción del paddock.

En abril, el vicepresidente de la FIA, Robert Reid, dimitió lanzando un demoledor dardo a Ben Sulayem, criticando su gestión y la falta de transparencia.

El presidente actual, no obstante, defendió sin ambages su trayectoria el pasado fin de semana mientras miraba hacia sus "próximos cuatro años" al frente del automovilismo.

"Poner la casa en orden no fue fácil; conseguir a las personas adecuadas en la FIA fue un reto", afirmó.

"Ahora puedo decir que ha valido la pena la inversión de estos cuatro años. Y si me dices ahora: 'De acuerdo, si tuvieras el poder de rebobinar los cuatro años, ¿qué harías de forma diferente?'. 'Nada".

