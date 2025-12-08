Lo que se espera de la nueva temporada de la Fórmula 1 para el 2026

El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.

Apenas acabado el Mundial 2025 , con el título de Lando Norris al volante de un McLaren , la Fórmula 1 ya piensa en la próxima temporada, en la que el cambio radical de reglamento puede cambiar la actual jerarquía de la disciplina.

El británico de 26 años puso fin a cuatro años de reinado ininterrumpido de Max Verstappen con Red Bull, tras un Gran Premio de Abu Dabi que fue el último de la temporada y el último también antes del cambio de reglamento, llamado a promover la igualdad entre las escuderías.

Estos son tres elementos a tener en cuenta de cara a la próxima temporada de Fórmula 1.

¿Puede Norris mantenerse fiel a su estilo?

Norris destacó que ganó el título a su manera y con un equipo que respetaba sus propias "reglas papaya" -color de la escudería-, con trato igualitario a los dos pilotos, que se mantuvo pese a la presión por el apretado final de campeonato.

Su título provocó una ola de emoción por la forma cómo ganó y su manejo de la presión, tras haber reconocido problemas de salud mental en el pasado por las críticas recibidas al inicio de su carrera.

"Siento que he logrado ganarlo de la manera en que quería ganarlo, que no era siendo alguien que no soy. No tratar de ser tan agresivo como Max o tan contundente como otros campeones en el pasado", declaró.

"Mi estilo es simplemente tratar de ser una buena persona y un buen miembro del equipo", añadió.

Incluso Verstappen, considerado como un heredero de pilotos como Ayrton Senna y Michael Schumacher, auténticos "killers" en su trabajo (tal como definió Damon Hill al segundo en 1996), suavizó su estilo este año.

La salida de Red Bull del jefe de equipo Christian Horner creó una atmósfera menos conflictiva, también en el paddock, con respecto a la estrategia de McLaren de correr sin órdenes de equipo.

Este estilo, que podría generalizarse en el futuro, también fue destacado por el otro piloto de McLaren, el australiano Oscar Piastri, pese a que pudo haberle perjudicado cuando era líder destacado del campeonato.

AFP__20251207__87D98ZD__v2__MidRes__TopshotAutoPrixF1UaeRace El piloto británico Lando Norris (C), campeón del mundo y tercer clasificado de McLaren, celebra con su equipo al final del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi en el Circuito Yas Marina en Abu Dabi el 7 de diciembre de 2025. Andrej ISAKOVIC / AFP

Mercedes, el mejor motor

Los expertos aseguran que Mercedes marcará el ritmo la próxima temporada tras haber desarrollado una nueva unidad de potencia que muchos de sus rivales creen que impulsará su recuperación como equipo líder.

El constructor alemán ha estado probando y desarrollando el nuevo motor que debe cumplir con el reglamento del próximo año y en el equipo esperan que el joven Kimi Antonelli, quien ya brilló en muchas partes de la temporada pese a ser un novato, rivalice con George Russell.

Con la nueva reglamentación, los coches serán más ligeros, más pequeños y más ágiles, con el peso reducido en 30 kilos.

Pero Mercedes no será el único en equipar sus monoplazas con motores de la marca alemana, ya que también lo harán McLaren, Williams y Alpine.

Red Bull y su hermano pequeño Racing Bulls usarán Red Bull Powertrains, su propio motor desarrollado tras la ruptura con Honda, que pasará a motorizar a Aston Martin.

Ferrari utilizará como siempre sus propios motores, además de suministrar propulsores a Haas y al nuevo equipo Cadillac.

Audi y Cadillac, caras nuevas

La escudería Sauber cerró una temporada con regusto amargo, con un podio en Silverstone, pero con solo 70 puntos sumados por sus dos pilotos, el alemán Nico Hulkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Sauber, que acabó 2025 en el penúltimo puesto de la clasificación de constructores (sólo por delante de Alpine), se convertirá el próximo año en Audi y, con la experiencia adquirida este año y con los mismos pilotos, la marca alemana espera poder rivalizar con los equipos de la parte alta del campeonato.

La otra cara nueva en la parrilla será Cadillac, que llega con mucho dinero para aportar el toque estadounidense al campeonato, con el respaldo de General Motors.

Para su estreno, el equipo confía en dos pilotos experimentados como el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

En cuanto a los movimientos de pilotos, Verstappen tendrá un nuevo compañero en Red Bull tras la promoción de Isack Hadjar de Racing Bulls, después de una destacada temporada de novato.

El asiento del francés en el equipo hermano de Red Bull lo ocupará el británico de 18 años Arvid Lindblad, junto al neozelandés Liam Lawson.

El cambio de reglamento no ha sido bien recibido por muchos pilotos, aunque sí por el heptacampeón mundial Lewis Hamilton, quien ha completado una desastrosa primera temporada en Ferrari, quien según Charles Leclerc afronta este invierno un momento decisivo si la Scuderia desea recuperar el esplendor de antaño.

