Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump

MIAMI.– El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, republicano de Miami Daniel Pérez, presentó un paquete legislativo compuesto por dos proyectos de ley destinados a reestructurar el sistema sanitario estatal bajo los lineamientos del presidente Donald Trump.

La propuesta, diseñada por la bancada republicana para la sesión legislativa de 2026, tiene como objetivo principal desregular el mercado de atención médica y frenar el alza en los precios de los medicamentos mediante la adopción local de los principios de la iniciativa federal conocida como "Una Gran y Hermosa Ley" (One Big Beautiful Bill).

Sincronía con la Casa Blanca

Pérez enmarcó la iniciativa legislativa bajo el nombre de "La Nueva Frontera de la Salud de Florida" y enfatizó que estas normativas no constituyen hechos aislados, sino una extensión directa de la visión federal ejecutada desde el capitolio estatal.

"El liderazgo de Trump a través de la 'One Big Beautiful Bill' marcó la pauta para reformas impulsadas por resultados reales, y es un orgullo liderar la implementación de esa visión a nivel estatal", aseguró Pérez.

Para el líder parlamentario, la estrategia representa un esfuerzo integral para modificar el funcionamiento del sistema de salud actual.

Pérez insistió en que el objetivo es "alinear la ley estatal con los recientes cambios federales en el cuidado de la salud promulgados bajo el presidente Donald Trump", así como demostrar que, "en colaboración con el liderazgo del Presidente, Florida está entregando resultados reales".

Ofensiva contra la burocracia

El primer componente del paquete es el proyecto HB 693, la "Ley de la Gran y Hermosa Frontera de la Salud", patrocinado por el congresista Mike Redondo, que concentra sus esfuerzos en la eliminación de barreras administrativas y el fomento de la competencia.

Entre sus puntos más relevantes destaca la supresión de los "Certificados de Necesidad" (CON), requisito que hasta la fecha obliga a obtener aval estatal antes de la construcción o ampliación de hogares de ancianos y centros de cuidados paliativos.

La norma en ciernes también plantea una expansión en la autoridad de los proveedores, lo cual permitirá a enfermeros anestesistas y psiquiátricos ejercer sin supervisión médica directa.

"Estamos tomando medidas decisivas para reducir la burocracia, hacer crecer nuestra fuerza laboral de atención médica, ampliar la elección del paciente y proteger el dinero de los contribuyentes, al tiempo que garantizamos que las familias puedan acceder a una atención de alta calidad cuando más la necesitan", afirmó el presidente de la Cámara.

Asimismo, el texto incluye disposiciones que endurecen los requisitos laborales para los beneficiarios del programa de alimentos (SNAP) y restringen la elegibilidad de Medicaid para ciertas categorías de inmigrantes.

Precios internacionales como referencia

El segundo pilar de la propuesta recae en el proyecto HB 697, impulsado por la representante Jennifer Kincart Jonsson, una legislación que aborda el costo de los medicamentos recetados mediante la adopción del modelo de "Nación Más Favorecida".

La normativa establece un sistema para impedir que los residentes de Florida paguen tarifas superiores por sus medicinas en comparación con los pacientes de países con economías similares.

El proyecto exige a los fabricantes transparencia sobre sus precios internacionales como condición para operar en el estado e impone topes de precios a aseguradoras y farmacias.

El mandato legislativo ordena que los ahorros derivados de este mecanismo se trasladen al consumidor final a través de primas y copagos más bajos, una medida que el liderazgo republicano califica como esencial para la protección económica de las familias floridanas.