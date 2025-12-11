El hombre acusado del crimen del activista conservador Charlie Kirk comparece ante un tribunal

Tyler Robinson, el asesino del activista conservador Charlie Kirk, sonríe mientras habla con su abogada Kathryn Nester (izq.), durante una audiencia en el Tribunal del Cuarto Distrito el 11 de diciembre de 2025 en Provo, Utah.

Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk, comparece durante una audiencia en el Cuarto Tribunal de Distrito el 11 de diciembre de 2025 en Provo, Utah.

LOS ÁNGELES — El hombre acusado de asesinar al activista político de derecha Charlie Kirk compareció en persona por primera vez el jueves ante un tribunal de Estados Unidos.

Tyler Robinson se mostró tranquilo mientras los abogados discutían cuestiones de procedimiento en torno a lo que se espera sea uno de los juicios más seguidos por los estadounidenses.

El asesino, de 22 años, llevaba una camisa clara y corbata en el tribunal de Utah. En una audiencia anterior, el juez dictaminó que Robinson no tenía que presentarse ante el tribunal con el uniforme penitenciario.

El asesinato de Kirk, a quien le dispararon en el campus de una universidad de Utah, desató una ola de indignación entre los conservadores y amenazas de una ofensiva contra la "izquierda radical" por parte del presidente Donald Trump.

Tras una intensa búsqueda de las autoridades, Robinson fue arrestado al día siguiente del asesinato del 10 de septiembre, cuando su familia lo persuadió de entregarse porque lo habían reconocido en fotografías difundidas por los investigadores.

El acusado se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable del asesinato.

Las autoridades dicen que Robinson disparó a Kirk desde la azotea de un edificio al otro lado del campus de la Universidad del Valle de Utah por las opiniones que emitía el influyente activista.

Según las autoridades, el sospechoso utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Su hostilidad hacia Kirk

Las autoridades han citado mensajes de texto que intercambiaron Robinson y su pareja sentimental, a quien describieron como "un hombre biológico que estaba en proceso de transición de género".

En la conversación, su compañero, que no fue identificado, le preguntó a Robinson por qué había matado a Kirk. La respuesta fue justificar el crimen alegando que "estaba harto de su odio", habría escrito Robinson. "Hay odios con los que no se puede negociar", dijo el asesino.

Kirk, padre de dos hijos, utilizó sus audiencias en TikTok, Instagram y YouTube para generar apoyo a sus argumentos conservadores, que incluían su forma de pensar sobre el movimiento de las personas transgénero, que promueve el cambio de sexo incluso con menores de edad, de un proceso irreversible.

Aunque sus padres están registrados como republicanos, el joven no ha indicado ninguna afiliación política. Según los registros estatales, no votó en 2024.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, quien reveló algunas de las conclusiones de la investigación, dijo que el joven se había "politizado más en los últimos años".

También habría compartido con un familiar su hostilidad hacia Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump, según las autoridades.

Los investigadores también encontraron mensajes con tono antifascista: "¡Hey, fascista, atrápala!" o "Bella ciao", el estribillo de la popular canción antifascista italiana, iban inscritos en los casquillos de bala encontrados cerca de la escena del crimen.

Relación sentimental con persona trans

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y afirmó que tenía "ideología izquierdista".

Investigaciones de Fox News indican que Robinson mantenía una relación romántica con una persona transgénero que estaba en proceso de transición de hombre a mujer, con quien compartía un apartamento en Saint George, Utah. Esta persona, que habría sido identificada por medios nacionales como Lance Twiggs, de 22 años, estaría cooperando plenamente con el FBI, proporcionando información clave que, incluso, ayudó a localizar al sospechoso.

El sospechoso no coopera con las autoridades, a diferencia de su compañero sentimental.

Esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Robinson era un estudiante brillante, que creció en el seno de una familia de fe mormona. Fue su propio padre el que lo acompañó para que se entregara a la policía.

Por su parte, Kirk era un rostro muy conocido en los campus, donde acudía asiduamente.

FUENTE: Con informaciòn de AFP