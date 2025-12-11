DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos

MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis presentó este miércoles la que será su última propuesta de presupuesto estatal para el año fiscal 2026–27, un plan de 117.4 mil millones de dólares (2.2 mil millones más que el anterior) que prioriza recortes de impuestos , aumentos salariales en educación , más dinero para infraestructuras y protección ambiental. El mandatario afirmó que el Floridians First Budget busca mantener la “responsabilidad fiscal” que, según él, ha caracterizado su gestión.

La propuesta incluye 16.75 mil millones de dólares en reservas —uno de los niveles más altos en la historia de Florida— y 250 millones de dólares para reducción acelerada de deuda, con la meta de retirar más del 50% de la deuda respaldada por impuestos en el año fiscal 2026–27.

“Hemos reducido la deuda histórica del estado en más de 50% y aprobado alivios fiscales récord”, dijo DeSantis al presentar su propuesta en Orlando.

Recortes de impuestos y alivio para familias

El gobernador destacó que su administración ha promovido casi 9.7 mil millones de dólares en alivio tributario desde 2019, incluyendo la eliminación del impuesto sobre renta comercial.

El plan para 2026–27 propone para los 23.3 millones de floridanos lo siguiente:

Extender el Second Amendment Sales Tax Holiday del 7 de septiembre al 31 de diciembre de 2026.

Exenciones para armas, municiones, suministros de camping y pesca; ahorro estimado de 35 millones de dólares.

300 millones de dólares para apoyar futuros esquemas de alivio de impuestos a la propiedad.

Nuevas protecciones contra impuestos locales asociados a políticas ESG y DEI.

Insistió que sigue trabajando para lograr un alivio en el impuesto sobre la propiedad para que los votantes puedan decidir en la boleta electoral de 2026.

Educación: aumentos salariales y financiamiento récord

Uno de los pilares del presupuesto es la educación. La propuesta asigna:

$30.6 mil millones para el sistema K-12, el nivel más alto de la historia.

$9,406 por estudiante, un aumento de $279.

$1.56 mil millones para incrementos salariales de maestros e instructores (+$200 millones frente al año previo).

$1.71 mil millones para educación temprana, incluidos $483.4 millones para Pre-K.

$300 millones para seguridad escolar y $17.5 millones para programas cívicos.

Para educación superior DeSantis solicita la aprobación de:

$1.9 mil millones para el Florida College System.

$4 mil millones para el sistema universitario estatal.

$146 millones para universidades históricamente negras (HBCUs).

$100 millones para retención de personal académico.

El mandatario destacó que Florida no ha incrementado la matrícula estatal universitaria desde que el es gobernador de Florida. “La matricula de 6.300 dólares para los estudiantes residentes es la más baja del país y la vamos a mantener”.

En formación laboral, el presupuesto destina 800 millones de dólares, incluyendo programas de enfermería, capacitación técnica y subvenciones para aprendices.

Crecimiento económico e infraestructura

El gobernador afirmó que Florida mantiene el crecimiento económico más rápido del país, con una economía estimada en 1.8 billones de dólares. Para sostener esta expansión, el presupuesto incluye:

Transporte

$14.3 mil millones para el programa de obras de transporte.

$4.9 mil millones para construcción y mantenimiento de carreteras para hacer 181 millas nuevas de carriles y repavimentación de 2,622 millas.

$155.5 millones para infraestructura portuaria.

$388.8 millones para mejoras en aeropuertos.

Desarrollo económico y turismo

$50 millones para el Job Growth Grant Fund.

$80 millones para VISIT FLORIDA.

$30 millones para infraestructura rural y $81.9 millones para asistencia a condados pequeños.

Vivienda asequible y de fuerza laboral

El presupuesto de DeSantis contempla partidas para las distintos programas de viviendas:

$170.8 millones para el programa de vivienda asequible SHIP.

$72.9 millones para el programa de préstamos para desarrolladores SAIL.

$50 millones para Hometown Heroes, dirigido a trabajadores esenciales.

Seguridad pública

La propuesta contempla aumentos salariales y nuevas plazas:

Aumento total del 5% para agentes del orden estatales.

Incremento del salario inicial de oficiales correccionales de $22 a $28 por hora y 500 posiciones adicionales.

$25 millones para el Law Enforcement Recruitment Bonus Program.

$15 millones para combatir el fentanilo (S.A.F.E.).

Incentivos para la Guardia Nacional y fondos para infraestructura militar.

Everglades, agua y conservación

El Floridians First Budget destina $1.4 mil millones para restauración de Everglades y calidad del agua, consolidando un total de $9.5 mil millones invertidos durante la administración DeSantis.

Everglades y cuerpos de agua

$810 millones para restauración de Everglades, incluido $681 millones para CERP.

$586 millones para proyectos CEPP y el EAA Reservoir.

$50 millones para reducir descargas al Caloosahatchee y Estuario St. Lucie.

$79 millones para Northern Everglades.

$408 millones para mejoras de calidad del agua, incluyendo septic-to-sewer, tratamiento de nutrientes y proyectos en Indian River Lagoon y Biscayne Bay.

Conservación de recursos naturales

$115 millones para el programa Florida Forever.

$75 millones para recuperación de playas.

$200 millones para proteger tierras rurales y agrícolas.

$19 millones para la industria citrícola.

$25 millones para restauración de arrecifes de ostras en Apalachicola Bay.

Más de $12 millones para protección de manatíes.

Salud, bienestar y lucha contra opioides

El presupuesto incorpora una fuerte inversión en salud mental, tratamiento de adicciones y cáncer:

$159 millones para servicios de salud conductual.

$187 millones en fondos del acuerdo nacional sobre opioides.

$31.8 millones para expandir la red CORE de atención integral.

$278 millones en investigación del cáncer, incluyendo la nueva Casey DeSantis Cancer Innovation, Care, and Research Program ($197.5 millones combinados).

$5 millones para ampliar pruebas de contaminantes en alimentos y productos.

Familias, niños y adultos mayores

$36.6 millones para fortalecer cuidado infantil, adopciones y familias de acogida.

$3 millones adicionales para el programa de Alzheimer’s.

$7.5 millones para apoyo domiciliario a adultos mayores.

Más de $20 millones en servicios para personas con discapacidades.

$8.6 millones para mejoras en hogares de veteranos.

Eficiencia gubernamental

Uno de los pilares de su última etapa como gobernador es trabajar para lograr mayor eficiencia gubernamental llegando a crear Florida DOGE el Departamento de Eficiencia Económica de Florida. "El gobierno estatal de Florida continúa operando eficientemente, manteniendo el menor número de empleados per cápita entre los cinco estados más poblados. Tras exhaustivas revisiones presupuestarias en todas las agencias estatales y los continuos esfuerzos de eficiencia de DOGE, el Presupuesto del Gobernador propone la eliminación de 354 puestos, elevando a casi 1.000 los puestos eliminados durante la administración, pese al crecimiento de la población. Según el gobernador, estos ajustes y auditorías han generado $850 millones en ahorros.

Esta es la propuesta del gobernador, ahora le toca el turno a Legislatura para su discusión y eventuales modificaciones. De ser aprobada, el Floridians First Budget definiría las prioridades fiscales de Florida para 2026–27, con un marcado énfasis en educación pública, alivio tributario, infraestructura, seguridad y protección ambiental, mientras refuerza la narrativa del gobernador sobre disciplina fiscal y eficiencia administrativa. Este es el último presupuesto de DeSantis quien dejará el cargo en enero de 2027.

