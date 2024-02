Previo al Super Bowl, Bosa deja su marca dentro y fuera del campo

“Escucho cada uno”, indicó el gerente general John Lynch. “No te los pierdes porque son especiales. Realmente lo son. El chico no dice mucho, pero cuando lo hace, es profético”.

El siempre callado Bosa recibió la tarea por primera vez durante la temporada 2022 debido a que el entrenador Kyle Shanahan le gustaba pedirle a un jugador al azar.

Super Bowl (5).jpg El logo del Super Bowl frente a la fuente del Bellagio en el Strip de Las Vegas, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. AP Foto/John Locher

El equipo ganó tras el primer mensaje de Bosa y Shanahan lo volvió a señalar a la siguiente semana. Los Niners volvieron a ganar y ya no se detuvo. Nick Bosa comenzó a sentirse cómodo.

“Se ha vuelto nuestra tradición”, admitió Shanahan. “Nick se ha vuelto bueno. Recuerdo que siempre lo fue, pero es curioso que chicos que son confiados en lo que hacen no siempre están habituados a hablar frente a un grupo. Me solía decir que ese era el momento que más nervioso lo tenía toda la semana... Creo que este año me agradeció. Me dijo 'Por cierto, gracias por hacerlo. He mejorado. No me pongo nervioso”.

Sus mensajes no son largos y duran unos cuantos minutos. Bosa admitió que le sorprende no recordar lo que dijo la primera vez porque usualmente siempre recuerda “experiencias traumáticas”.

Pero ha mejorado —y se siente más cómodo— cada semana.

“Es bueno para mí”, indicó. “He disfrutado tener que lidiar con el estrés y hacer algo a lo que no estoy acostumbrado”.

Lynch comparó estos mensajes a los que escuchó como jugador en Tampa Bay del entrenador Salón de la Fama, Tony Dungy.

Bosa recordará algo que leyó en un libro, una experiencia del pasado, algo específico sobre el partido o simplemente un mensaje del corazón.

Lo que sea siempre resuena en sus compañeros.

“Es el contenido de lo que dice y sus compañeros siempre lo esperan”, comentó Lynch. “Todos lo hacemos, porque nos da dirección y Kyle hace un buen trabajo. Pero luego es tiempo de Bosa”.

Mensajes bien pensados para los 49ers:

Bosa admite que no es una persona de muchas palabras y las piensa bien para que tengan un impacto.

No es para menos que es uno de los jugadores que trabajan más duro y que son más productivos en la cancha. Fue nombrado Novato Defensivo del Año en el 2019, Defensivo del Año en el 2022 y tiene 63 1/2 capturadas en 79 encuentros en la temporada regular y postemporada.

“Bosa es Defensivo del Año, entonces si habla, escuchas”, aseguró su compañero Charvarius Ward. “Hace una buena labor de motivarnos”.

Bosa dijo esta semana que ya tiene algunas ideas para su mensaje antes del Super Bowl, pero que no iba a decir nada.

Pero hablará el sábado y los Niners esperan que los motive para ganar.

“Cuando lo pienso me pongo nervioso”, indicó. “Pero una vez que ya sé qué voy a decir, todo está bien”.

FUENTE: AP