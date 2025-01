Proponen cambiar el nombre del trofeo del Super Bowl por el de Tom Brady

Belichick hizo la sugerencia, después de que el coanfitrión Jim Gray del " Let's Go! " podcast señaló que el Trofeo Lombardi lleva el nombre del legendario entrenador en jefe de los Green Bay Packers, no del mariscal de campo de la franquicia, Bart Starr. Sin embargo, el entrenador refutó que "tal vez deberían llamarlo el Trofeo Brady". Ganó siete de ellos.

Las siete victorias de Brady en el Super Bowl son más de lo que cualquier franquicia de la NFL ha ganado. Recogió seis junto a Belichick con los Patriots antes de obtener su séptimo lugar con los Tampa Bay Buccaneers en las últimas etapas de su carrera.

"Los jugadores ganan partidos. No se pueden ganar partidos sin buenos jugadores. No me importa quién sea el entrenador, es imposible. No se puede ganar sin buenos jugadores", dijo Belichick.

"Es Brady, es (Willie) McGinest, es (Mike) Vrabel, es (Tedy) Bruschi, es Corey Dillon, es Randy Moss, Troy Brown, el abogado Milloy, Ty Law, Rodney Harrison. Esos son los tipos que ganaron los juegos, hombre. No hice ningún tackle. No hice ninguna patada. Ese fue (Adam) Vinatieri que hizo que pateara cuatro pulgadas de nieve. Tienes que tener buenos jugadores, y como entrenador, quieres darles a tus jugadores la oportunidad de ganar".

Belichick acumuló 333 victorias en su carrera como entrenador de la NFL, incluidos los playoffs. Se separó de los Patriots después de la temporada 2023, necesitando solo 14 victorias para empatar el récord de 347 victorias de Don Shula. Belichick eligió unirse a las filas universitarias este año, convirtiéndose en el entrenador en jefe de Carolina del Norte.

El trofeo fue llamado originalmente World Championship Game Trophy (Trofeo del Partido por el Campeonato Mundial) en 1967, cuando el torneo se llamaba AFL-NFL World Championship Game (Partido de Campeonato Mundial de la AFL-NFL). Fue renombrado en 1970 en memoria del legendario entrenador de los Green Bay Packers Vince Lombardi después de su repentina muerte por cáncer y para conmemorar sus sendas victorias en las dos primeras ediciones del evento.