PSG espera de regreso a Messi para el 2 o 3 de enero

"Va a unirse a nosotros bien sea el 2 o el 3 (de enero), para poder retomar la competición. Habrá tenido entre trece y catorce días de recuperación", precisó.

El astro rosarino, elegido el mejor jugador de Catar 2022, se encuentra de vacaciones en Argentina y no jugará con el PSG en la Ligue 1 antes del duelo contra el Angers en la 18ª jornada del campeonato francés, el 11 de enero.

Los otros mundialistas, entre ellos Kylian Mbappé y Neymar, "estarán disponibles para el partido de mañana (miércoles)" ante el Estrasburgo, apuntó Galtier.

MESSI Neymar celebra con Lionel Messi y Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain tras anotar el tercer gol de su equipo en le encuentro ante el Maccabi Haifa en la Liga de Campeones el martes 25 de octubre del 2022. AP

Mbappé, derrotado con Francia por la Argentina de Messi en la final del Mundial, sorprendió reincorporándose a los entrenamientos del PSG apenas tres días después de ese revés de Lusail, donde los "Bleus" cayeron en la tanda de penales (4-2 tras empate 3-3). Los tres goles franceses fueron logrados por el propio Mbappé.

"Hemos gestionado caso a caso. Después de haber hablado con él, Kylian deseó reincoporarse rápidamente. Eso no quiere decir que no haya, tanto para (Achraf) Hakimi como para Kylian (Mbappé), un momento en el que tengan que recuperar, no particularmente en el plano físico sino en el plano mental", señaló.

El París Saint-Germain tiene cinco puntos de ventaja sobre el Lens, segundo, en la clasificación de la liga francesa antes de la decimosexta jornada.

FUENTE: AFP