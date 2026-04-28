martes 28  de  abril 2026
VISITA

Rey Carlos III condena el atentado a Trump: "Estos actos de violencia nunca tendrán éxito"

El monarca expresará "la más alta consideración y amistad del pueblo británico hacia el pueblo de EEUU" en un año marcado por el 250 aniversario de la independencia estadounidense del Reino Unido

Los asistentes se ponen de pie y aplauden mientras el rey Carlos III de Gran Bretaña, flanqueado por la reina Camila, el presidente de la Cámara Mike Johnson y el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, se dirige a una Sesión Conjunta del Congreso de Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

Los asistentes se ponen de pie y aplauden mientras el rey Carlos III de Gran Bretaña, flanqueado por la reina Camila, el presidente de la Cámara Mike Johnson y el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, se dirige a una Sesión Conjunta del Congreso de Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el rey Carlos III de Gran Bretaña en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el rey Carlos III de Gran Bretaña en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El rey Carlos III del Reino Unido inició este martes su discurso ante el Congreso de Estados Unidos con una condena por el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, del pasado sábado, y apuntó que los actos de violencia contra la democracia "nunca tendrán éxito".

"Nos reunimos también tras el incidente ocurrido no lejos de este gran edificio, que buscó atentar contra el liderazgo de su nación y sembrar un miedo y una discordia más amplios. Permítanme decir con determinación inquebrantable: tales actos de violencia nunca tendrán éxito", declaró desde la tribuna en el Capitolio, en una ceremonia en la que estuvo el vicepresidente, JD Vance, pero no Trump.

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El monarca reivindicó durante su discurso ante el Congreso de Estados Unidos que la relación bilateral entre ambas naciones es "irremplazable e irrompible", en un momento de tensiones entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno del laborista Keir Starmer.

"Como el propio presidente Trump observó durante su visita de Estado a Gran Bretaña el pasado otoño: el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno. Es irreemplazable e irrompible", declaró en su discurso en el Capitolio, el primero de un monarca británico desde Isabel II en 1991.

El rey advirtió que la alianza transatlántica no puede sostenerse en logros pasados y debe adaptarse a los crecientes desafíos globales, en medio de tensiones por la guerra con Irán y otros asuntos.

"Los desafíos a los que nos enfrentamos son demasiado grandes para que una sola nación los soporte por sí sola (...) nuestra alianza no puede sustentarse en logros pasados", afirmó e instó a Washington y a Londres a defender los valores compartidos.

Trump no asistió al discurso

En la pomposa ceremonia de recibimiento hoy en la Casa Blanca, Trump resaltó que Carlos III será el "primer rey británico en la historia en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos" y aseguró que le "encantaría ir" a escuchar el discurso, pero que no era prudente por razones de protocolo.

También bromeó con que si los próceres de la independencia estadounidense, George Washington y John Adams, pudieran ver al "descendiente directo del rey Jorge III" ante el Congreso de EEUU "puede que se quedaran absolutamente atónitos, aunque probablemente solo por un instante".

"Sin duda, se sentirían encantados de que las heridas de la guerra hayan sanado para dar paso a la amistad más preciada", agregó.

Carlos III y la reina Camila llegaron a Washington el lunes para su primera visita de Estado como monarcas, un viaje que se mantuvo, aunque con los protocolos de seguridad reforzados, tras el fallido atentado contra el presidente Trump el sábado.

La visita está marcada por la fricción entre Washington y Londres, especialmente por las críticas de Trump al primer ministro británico, Keir Starmer, por no haberse querido involucrar militarmente en la guerra con Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Tensión bilateral

El presidente Donald Trump afirmó que su país "no tiene amigos más cercanos que los británicos", al recibir al rey Carlos III en la Casa Blanca, en momentos de tensión bilateral por la guerra en Oriente Medio.

En su discurso de bienvenida, que incluyó una salva de 21 cañonazos, el tono de Trump distó mucho de las recientes críticas dirigidas al gobierno británico por no haberse sumado al conflicto con Irán.

"En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos", dijo el mandatario estadounidense en esta visita que marca el 250º aniversario de la liberación de las colonias estadounidenses del dominio británico.

Trump recurrió a la famosa frase del ex primer ministro británico Winston Churchill, quien en una ocasión había dicho que ambos países tenían una "relación especial". "Esperemos que siempre siga siendo así", agregó.

El presidente republicano elogió al ejército británico: "Nadie ha luchado mejor junto a "Estados Unidos, dijo, a pesar de haberse burlado recientemente de los portaviones de Londres, a los que calificó de "juguetes".

FUENTE: Con información de EFE

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