miércoles 22  de  abril 2026
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Entrenador del Barcelona reconoce que el club necesita "líderes" para volver a ganar la Champions

El Barcelona, líder de LaLiga, no gana la Champions desde 2015, cuando lograron su quinto título liderados por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

Josep LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- Una semana después de la eliminación en cuartos de final ante el Atlético de Madrid, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, admitió este martes que el club azulgrana necesita "líderes" sobre el terreno de juego para poder aspirar a ganar de nuevo la Liga de Campeones.

"No es una excusa, pero en esos momentos, en marzo, abril, es muy importante tener a todos los jugadores disponibles. Contra el Atlético nos faltaron Frenkie (de Jong) y Raphinha", dijo.

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"El año pasado teníamos a Iñigo (Martínez), que era un gran líder. Necesitamos ese tipo de jugadores, capaces de ejercer liderazgo en el campo, de tomar la palabra durante los partidos, en cuartos de final o en semifinales de Champions, y de marcar el camino", añadió Flick en rueda de prensa.

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Los azulgranas no ganan la Liga de Campeones desde 2015, cuando lograron su quinto título liderados por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

El técnico alemán insistió en que su equipo, compuesto mayoritariamente por jugadores formados en la cantera, es "joven" y debe "aprender" de cada derrota para progresar, asegurando que ganar la Liga de Campeones con el Barcelona es su "sueño".

"Creo que podemos lograrlo, tenemos un equipo fantástico para los próximos años, y ahora debemos tomar buenas decisiones, especialmente en el mercado de fichajes", añadió.

Firme en su palabra

El exentrenador del Bayern Múnich, sin embargo, se negó a hablar de los perfiles que se buscan para el puesto de delantero, ni de su futuro, aunque reiteró que desea "prorrogar su contrato" para que el Barcelona sea su "último cargo" como entrenador, tal y como ya dijo hace algunas semanas.

Eliminado de la Champions y de la Copa del Rey, el Barça, vigente campeón de España, va bien encaminado para revalidar su corona en la nación ibérica, con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid y con siete jornadas por delante antes del final del campeonato.

El club azulgrana recibía al Celta de Vigo (6º) el miércoles en el Camp Nou para intentar mantener la distancia con su eterno rival madrileño, a poco más de dos semanas del Clásico.

FUENTE: AFP

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