Puerto Rico evalúa retirarse del Clásico Mundial 2026 por veto a sus estrellas de MLB

Los jugadores de Puerto Rico abrazan a Enrique Hernández (5) luego que éste dio el sencillo que remolcó a Martín Maldonado con la carrera que definió en el octavo inning la victoria 1-0 ante Israel en el Clásico Mundial de béisbol, el lunes 13 de marzo de 2023.

La participación de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 está en serio peligro. El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, reveló este sábado que el organismo contempla retirar al equipo del torneo luego de que varios jugadores estelares no recibieran la aprobación de los seguros para representar al país.

“Si nuestros jugadores no van a participar y no podemos competir en igualdad de condiciones, estamos contemplando no participar en esta edición del Clásico”, afirmó Quiles en una entrevista con el periodista Jay Fonseca. La decisión, según el directivo, está “casi tomada” y dependerá de lo que ocurra en los próximos días.

Bajas sensibles golpean el proyecto de Yadier Molina

El equipo boricua, que nuevamente será dirigido por Yadier Molina, ha sufrido un duro golpe con la ausencia confirmada de figuras de primer nivel. Entre los nombres más destacados aparecen Carlos Correa y Francisco Lindor, quienes no superaron los protocolos del seguro. En el caso de Lindor, influyó un procedimiento quirúrgico en el codo durante el receso de temporada.

A estas ausencias se suman Kike Hernández, Jovani Morán, Emilio Pagán, Alexis Díaz, José Berríos, Yacksel Ríos y Víctor Caratini, mientras que los casos de Edwin Díaz y Fernando Cruz siguen en evaluación. La situación ha generado indignación entre aficionados y dirigentes, que consideran injusto que Puerto Rico no pueda contar con su mejor talento.

correacarloswildcard.jpg El boricua Carlos Correa, de los Mellizos de Minnesota, festeja luego de conectar un sencillo productor en el segundo juego de la serie de comodines ante los Azulejos de Toronto, el miércoles 4 de octubre de 2023. Minnesota avanza a postemporada después de 21 años AP/Abbie Parr

Correa expresó su frustración

El tercera base de los Astros no ocultó su molestia. “Estoy definitivamente molesto porque me he preparado muy duro para estar listo para el Clásico”, declaró Correa a The Athletic. No obstante, admitió que entiende el riesgo comercial de jugar sin una póliza que lo respalde.

San Juan, sede en vilo

El Clásico Mundial se disputará del 5 al 17 de marzo, y el estadio Hiram Bithorn de San Juan albergará los partidos del Grupo A, integrado por Puerto Rico, Canadá, Colombia, Cuba y Panamá. Los rosters definitivos se anunciarán el 5 de febrero, aunque podrían producirse nuevas inhabilitaciones incluso después de esa fecha.

“Estamos haciendo una advertencia. Veremos qué pasa y tomaremos una decisión final”, insistió Quiles. La posible retirada de Puerto Rico representaría un golpe histórico para el torneo y para una de las aficiones más apasionadas del béisbol mundial.