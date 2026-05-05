martes 5  de  mayo 2026
BALONCESTO

Fallece leyenda del baloncesto en Puerto Rico

José "Piculín" Ortiz, uno de los más grandes basquetbolistas de Puerto Rico en las décadas de 1980 y 1990, murió este martes a los 62 años de edad

José Piculín Ortiz (izq), de Puerto Rico, hace un gesto junto al referí durante el segundo cuarto de un partido, el 3 de septiembre de 2002.

José "Piculín" Ortiz (izq), de Puerto Rico, hace un gesto junto al referí durante el segundo cuarto de un partido, el 3 de septiembre de 2002.

JEFF HAYNES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN.- José "Piculín" Ortiz, legendario jugador puertorriqueño de básquetbol en la década de los 1980 y 1990, falleció este martes a los 62 años, informó la Federación de Baloncesto del país caribeño (FBPUR).

Ortiz es considerado uno de los deportistas más importantes de Puerto Rico. Según medios boricuas, falleció víctima de un cáncer colorrectal que le había sido diagnosticado hace poco más de dos años.

Lee además
Cooper Flagg #32 de los Dallas Mavericks lanza a canasta contra Jericho Sims #00 de los Milwaukee Bucks durante el tercer cuarto en el Fiserv Forum el 31 de marzo de 2026 en Milwaukee, Wisconsin. 
Baloncesto

Cooper Flagg gana el Novato del Año NBA 2026 con Dallas Mavericks
El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.
BALONCESTO

NBA impone multas a dos jugadores de los Lakers por conducta hacia los árbitros

"Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda. Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo. Descansa en paz, José 'Piculín' Ortiz Rijos", escribió la FBPUR en un comunicado en X.

"Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste", añadió.

Embed

El jugador llegó a actuar en la NBA con los Jazz de Utah (1988-1990), antes de una larga etapa en el baloncesto europeo que le llevó a jugar en los dos grandes de España, Real Madrid (1990-1991) y FC Barcelona (1991-1992).

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y a todos sus clubes", escribió el quinteto madrileño en un comunicado.

Desde Puerto Rico, la gobernadora Jennifer González Colón lamentó la pérdida de uno de los "deportistas más grandes" en la historia de la isla.

"Piculín nos llenó de alegría en la cancha, donde en cada juego, cada representación de Puerto Rico, llevaba consigo el corazón de toda una isla", escribió en un comunicado publicado en X.

Otros tributos

El exinternacional puertorriqueño Eddie Casiano, quien fue compañero de equipo de Ortiz, le rindió homenaje en redes sociales.

"Tuvimos el privilegio de compartir la cancha por más de 15 años, viviendo batallas, sacrificios y momentos que nunca voy a olvidar. Gracias por cada enseñanza, por cada juego y por cada momento que nos regaló el baloncesto. Para mí, eres y siempre serás el GOAT (el mejor de todos los tiempos) de Puerto Rico", publicó en Instagram.

También se unieron en las condolencias otras instituciones, como la federación internacional de baloncesto (FIBA), de la que forma parte de su Salón de la Fama, o la Liga ACB de España.

"Piculín" defendió los colores de Puerto Rico en cuatro Juegos Olímpicos (1988, 1992, 1996 y 2004) y en otros tantos Mundiales (1990, 1994, 1998 y 2002).

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Exjugador de la NBA se declara culpable en caso de apuestas deportivas

Pistons completan histórica remontada y Cavaliers avanzan a semifinales del Este de NBA

Victor Wembanyama rompe récord histórico de tapones en playoffs NBA y apunta a otra marca legendaria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.
IMPACTO LABORAL

Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
Migración

EEUU decide excluir a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ACCIONES LEGALES

Nuevo mapa congresional de Florida enfrenta dos demandas judiciales en menos de 24 horas

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Conflicto

Trump afirma que Irán "sabe lo que debe hacer" para evitar una violación del alto el fuego

Steve Hilton, el candidato republicano favorito en las encuestas y respaldado por el presidente Donald J. Trump para disputar el cargo de gobernador de California.
POLíTICA EN EEUU

¿California gobernada por un republicano?... puede ocurrir en noviembre

Noslan Ruiz-Bernal, fotrografías de las dos detenciones.
COOPERACIÓN

Autoridades de Broward entregan a ICE a inmigrante con antecedentes por robo armado

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria