Puertorriqueño Carlos Correa se pierde el resto de la temporada

La icónica frase “Houston tenemos problemas” se ha hecho una constante este año para los Astros. Los siderales no contarán por el resto de la temporada con el puertorriqueño Carlos Correa . El campocorto, que volvió a los Astros tras un canje con los Mellizos de Minnesota en 2025, será intervenido quirúrgicamente para reparar un tendón en el tobillo izquierdo.

“No lo que esperaba, pero ahora es el momento de lidiar con eso, enfocarse directamente y enfocarse en la rehabilitación”, comentó el torpedero, que previo al juego contra los Dodgers de los Ángeles, que ganó Houston 2-1 ante los envíos de Shohei Ohtani, fue removido del lineup.

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Lesiones afectan a los Astros en la temporada

“Estaba en la práctica de bateo, un día normal, me sentía bien hice mi rutina normal, hice un contacto y me golpeó completamente la bolao y no pude poner peso de nuevo sobre mi pie”, explicó Correa, que deja una línea ofensiva .279/.369/.418 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas.

“Estaba en la práctica de bateo, un día normal, me sentía bien hice mi rutina normal, hice un contacto y me golpeó completamente la bolao y no pude poner peso de nuevo sobre mi pie”, explicó Correa, que deja una línea ofensiva .279/.369/.418 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas.

El equipo de Houston, que inició hoy cuarto en su división a cuatro juegos de la cima, se ha visto diezmado por una serie de lesiones. Algo que ocurre con constancia desde el año pasado y se mantiene en este, incluso cuando todo el cuerpo médico del equipo fue sustituido.

Ahora, con Correa fuera por el resto del año son cuatro los peloteros de la alineación inaugural que están en lista de lesionados. Un día antes de la penosa noticia sobre el puertorriqueño, el receptor Yainer Díaz se resintió y fue enviado a lista de lesionados. No se espera que vuelva pronto. Los otros dos que jugaron el 27 de marzo y están en DL de 10 días son Jeremy Peña, próximo a volver y Joey Loperfido.

“Voy a seguir adelante, confiando en los planes del Señor. Voy a mantener una actitud positiva y me centraré en la cirugía”, afirmó Correa, que puede tardar entre seis y ocho meses en estar recuperado al 100 por ciento para volver a jugar béisbol.

Aunque la frase de los problemas es icónica en Houston, en la misma casa tienen solución para sortear los escollos. En el offseason intentaron cambiar a Isaac Paredes, pero surgió un canje exitoso. Así que con el regreso de Peña a la vista -ya está entrenando- el mexicano se instalará en tercera y el dominicano se ocupará de las paradas cortas.

Además de los cuatro lesionados que jugaron el día inaugural, los Astros tienen otros días jugadores lesionados: Ronel Blanco, Christian Javier, Hayden Wesneski, Brandon Walter y Josh Hader en lista de 60 días. Hunter Brown, Tatsuya Imai y Nate Pearson inhabilitados en la lista de 15 días; además de Jake Mayers y Taylor Trammell la lista de 10 días.

Los Astros parecen tener problemas, pero también tienen tiempo. ¿Conseguirán la fórmula para mantenerse sanos y conseguir repuntar en la División?