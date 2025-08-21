jueves 21  de  agosto 2025
FÚTBOL

¿Qué jugadores pueden estar en la mira del Inter Miami?

El argentino Mateo Silvetti, de 19 años de edad, encabeza las prioridades del Inter Miami antes de que cierre la ventana de traspasos de la MLS

El atacante Mateo Silvetti, del Newells, defiende el balón en un partido, el 15 de diciembre de 2024.

El atacante Mateo Silvetti, del Newell's, defiende el balón en un partido, el 15 de diciembre de 2024.

DIEGO LIMA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La ventana de traspasos en la MLS cada vez está más cerca de cerrarse y el Inter Miami, en su puja por ganar el primer título de su historia en el circuito norteamericano, no pierde la esperanza de sumar una o varias piezas que puedan complementar al club actual para alcanzar las profundidades del campeonato.

Uno de esos jugadores sería el joven argentino Mateo Silvetti, de apenas 19 años de edad. Según el reconocido reportero Fabrizio Romano, las "Garzas" estarían cerca de llegar a un acuerdo para adquirir al atacante desde el Newell's Old Boys.

Lee además
El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.
Fútbol

Inter Miami busca fichajes de última hora antes del cierre del mercado MLS 2025
Rodrigo de Paul #7, Lionel Messi #10 y Sergio Busquets #5 del Inter Miami hablan en el campo en la segunda mitad durante el partido de la fase uno de la Copa de la Liga entre el Inter Miami CF y el Atlas FC en el Chase Stadium el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Inter Miami recibe al campeón Galaxy en posible regreso de Lionel Messi

En la previa del más reciente desafío de la institución del sur de la Florida en la Leagues Cup, el director técnico Javier Mascherano admitió que su equipo se encuentra en busca de refuerzos en el mercado, incluyendo a Gonzalo Piovi; sin embargo, el "Jefecito" también dejó claro que andan tras la pista de otro baluarte para la ofensiva y allí podría entrar Silvetti.

Embed

Uno de los grandes atributos que ha mostrado el joven sudamericano en su carrera es la versatilidad, jugando en distintos lugares del campo para Newell's, bien sea en alguna de las alas, como segundo delantero o incluso como un "10".

Silvetti es diestro por naturaleza, pero tiene muy buen control con el pie izquierdo también. Su velocidad y capacidad de cambiar de dirección con rapidez lo han convertido en una verdadera pesadilla para las defensas rivales. Pese a su juventud, que ha llevado a que su toma de decisiones no sea la mejor en ocasiones, hay claras señales de que el atacante podría convertirse en un jugador sólido en un futuro cercano.

Desde su debut como profesional el pasado verano, Silvetti contaba con 37 partidos disputados para el club argentino, con seis goles y dos asistencias.

Reencuentro a la vista

No resulta sorpresivo que Mascherano quiera llevar a Silvetti a Miami, pues en septiembre de 2024, cuando todavía trabajaba como el entrenador de la Sub-20 de la albiceleste, el exjugador fue el primero en llamar a la selección al delantero.

En caso de que Silvetti termine en las filas del Inter Miami, la lógica parece dictar que sería como ala derecha, reemplazando a un Tadeo Allende que no ha mostrado la misma efectividad de antes en los últimos tiempos.

Temas
Te puede interesar

Messi regresa por todo lo alto y endereza el camino del Inter Miami

Mascherano responde a uno de sus jugadores y deja la puerta abierta en el Inter Miami

Messi es duda en el Inter Miami para el duelo ante Tigres en la Leagues Cup, dice Mascherano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
MIAMI-DADE

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)
SUCESOS

Niño de siete años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

Te puede interesar

Tina Peters, exsupervisora del Departamento de Elecciones en Colorado.
CASA BLANCA

Trump reclama liberación de exsupervisora de elecciones en Colorado

Por Leonardo Morales
Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
REDUCE LA SUBIDA

FPL acuerda alza menor de tarifas eléctricas, pero enfrenta oposición de grupos de consumidores

Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade
MEDIDA CONTROVERSIAL

Medios de comunicación serían impactados por recortes, Miami-Dade evalúa eliminar pauta publicitaria

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.
ACUERDO

Boeing negocia venta récord de hasta 500 aviones a China