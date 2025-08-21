¿Qué jugadores pueden estar en la mira del Inter Miami?

El atacante Mateo Silvetti, del Newell's, defiende el balón en un partido, el 15 de diciembre de 2024.

La ventana de traspasos en la MLS cada vez está más cerca de cerrarse y el Inter Miami , en su puja por ganar el primer título de su historia en el circuito norteamericano, no pierde la esperanza de sumar una o varias piezas que puedan complementar al club actual para alcanzar las profundidades del campeonato.

Uno de esos jugadores sería el joven argentino Mateo Silvetti , de apenas 19 años de edad. Según el reconocido reportero Fabrizio Romano, las "Garzas" estarían cerca de llegar a un acuerdo para adquirir al atacante desde el Newell's Old Boys .

En la previa del más reciente desafío de la institución del sur de la Florida en la Leagues Cup, el director técnico Javier Mascherano admitió que su equipo se encuentra en busca de refuerzos en el mercado, incluyendo a Gonzalo Piovi; sin embargo, el "Jefecito" también dejó claro que andan tras la pista de otro baluarte para la ofensiva y allí podría entrar Silvetti.

Uno de los grandes atributos que ha mostrado el joven sudamericano en su carrera es la versatilidad, jugando en distintos lugares del campo para Newell's, bien sea en alguna de las alas, como segundo delantero o incluso como un "10".

Silvetti es diestro por naturaleza, pero tiene muy buen control con el pie izquierdo también. Su velocidad y capacidad de cambiar de dirección con rapidez lo han convertido en una verdadera pesadilla para las defensas rivales. Pese a su juventud, que ha llevado a que su toma de decisiones no sea la mejor en ocasiones, hay claras señales de que el atacante podría convertirse en un jugador sólido en un futuro cercano.

Desde su debut como profesional el pasado verano, Silvetti contaba con 37 partidos disputados para el club argentino, con seis goles y dos asistencias.

Reencuentro a la vista

No resulta sorpresivo que Mascherano quiera llevar a Silvetti a Miami, pues en septiembre de 2024, cuando todavía trabajaba como el entrenador de la Sub-20 de la albiceleste, el exjugador fue el primero en llamar a la selección al delantero.

En caso de que Silvetti termine en las filas del Inter Miami, la lógica parece dictar que sería como ala derecha, reemplazando a un Tadeo Allende que no ha mostrado la misma efectividad de antes en los últimos tiempos.