Inter Miami recibe al campeón Galaxy en posible regreso de Lionel Messi

El Inter Miami espera recuperar a Lionel Messi para enfrentar el sábado a Los Angeles Galaxy , vigente campeón de la MLS , en un duelo envenenado entre dos equipos que siguen vivos en la Leagues Cup.

El astro argentino, de 38 años, fue baja en los dos últimos partidos debido a una lesión muscular.

El Inter resolvió el primero con un triunfo 3-1 ante el mexicano Pumas, que le dio el pase a los cuartos de final de la Leagues Cup, pero después volvió a exhibir su "Messidependencia" al ser arrollado 4-1 por el Orlando City en la liga norteamericana (MLS).

Este viernes, el entrenador Javier Mascherano avanzó su intención de convocar al 10 para el duelo ante el Galaxy, sin precisar su grado de participación sobre el césped.

"Ha entrenado con el equipo desde el miércoles. Si no pasa nada raro en el entrenamiento de hoy, va a estar convocado para el partido de mañana", avanzó El Jefecito sobre su compatriota, máximo goleador del campeonato con 18 dianas.

Mascherano quiere que Messi ayude a su equipo a recuperar el tono en la MLS pero sobre todo que gane rodaje de cara al duelo de cuartos de la Leagues Cup del miércoles frente al mexicano Tigres.

El técnico también confirmó la presencia de su flamante refuerzo, el argentino Rodrigo De Paul, ausente de las prácticas en los últimos días por temas burocráticos.

Galaxia Peligroso

Antes del inicio de la jornada 29, el Inter ocupa la sexta plaza de la Conferencia Este con 42 puntos, nueve menos que el líder Philadelphia Union pero con tres partidos aún pendientes de jugar.

El Galaxy, en cambio, está hundido en el pozo del Oeste con 16 puntos firmando la peor temporada de un vigente campeón de la liga norteamericana.

La escuadra angelina, que tardó 17 jornadas en lograr su primera victoria, suspira por tener de vuelta a su estrella, el mediapunta español Riqui Puig, que está en rehabilitación de una grave lesión desde el año pasado.

Aun así el rendimiento del Galaxy en la Leagues Cup, en la que se enfrentará en cuartos al Pachuca, impide que el Inter pueda confiarse el sábado.

"La tabla de la MLS no refleja la calidad que tienen", advirtió Mascherano sobre un plantel que cuenta con figuras como el alemán Marco Reus o el brasileño Gabriel Pec.

Vancouver recibe a Müller

En otros escenarios, la afición del Vancouver Whitecaps dará el domingo la bienvenida al alemán Thomas Müller, el mayor fichaje de su historia.

El veterano exmediapunta del Bayern de Múnich y la selección alemana, presentado el jueves, podría tener sus primeros minutos en el choque ante el Houston Dynamo.

"Mi cuerpo, incluso en esta etapa de mi carrera, se siente demasiado bien como para retirarme", dijo Müller, quien fue enfático en expresar su deseo de "ganar títulos" en la MLS.

Otra de las mayores contrataciones del año en la liga, el surcoreano Son Heung-min, tiene opciones de disfrutar de su primera titularidad con Los Angeles FC (LAFC) en la visita del sábado al New England Revolution.

El excapitán del Tottenham debutó la semana pasada saliendo desde el banquillo y tuvo un impacto inmediato al provocar el penalti con el que LAFC empató 2-2 ante el Chicago Fire.

Por su parte el San Diego FC, equipo revelación del año, podría ser el primero en asegurar su presencia en los playoffs este fin de semana.

Para lograr el boleto anticipado necesita de una victoria el domingo en la cancha del San Jose Earthquakes combinada con derrotas de varios de sus perseguidores.

En su campaña de estreno en la MLS, la escuadra que lidera el punta mexicano Hirving "Chucky" Lozano lidera el Oeste con 49 puntos en 26 juegos.

