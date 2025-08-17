domingo 17  de  agosto 2025
FÚTBOL

Messi regresa por todo lo alto y endereza el camino del Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi, quien estuvo dos semanas de baja por una lesión, retornó al club de Florida con un gol y una asistencia este sábado

El atacante del Inter Miami, Lionel Messi, celebra después de anotar un gol en un partido del Mundial de Clubes, el 19 de junio de 2025.

El atacante del Inter Miami, Lionel Messi, celebra después de anotar un gol en un partido del Mundial de Clubes, el 19 de junio de 2025.

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras dos semanas ausente por lesión, Lionel Messi regresó este sábado con su magia intacta en la victoria del Inter Miami por 3-1 ante el Galaxy de Los Ángeles en la MLS, en la que anotó un gol decisivo y dio una asistencia de fantasía.

El lateral español Jordi Alba abrió el marcador en Fort Lauderdale (vecina a Miami) al aprovechar un pase entre líneas de su compatriota Sergio Busquets en el minuto 43.

Lee además
Martín Ojeda #10 del Orlando City corre con el balón durante el partido de la MLS entre el Orlando City y el Inter Miami CF en el Estadio Inter&Co el 10 de agosto de 2025 en Orlando, Florida. 
Fútbol

Inter Miami cae goleado en Orlando en un amargo debut de De Paul en la MLS
Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes del partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Javier Mascherano: “El responsable soy yo” – la dura autocrítica del DT de Inter Miami

El Galaxy, vigente campeón de la MLS, igualó en el 59 con una excepcional jugada individual del ghanés Joseph Paintsil por la banda izquierda.

Messi, que se perdió los dos últimos partidos por una lesión muscular, arrancó el duelo como suplente y fue reclamado en el descanso por el entrenador Javier Mascherano.

En el 84, el astro argentino rompió el empate en una fabulosa acción en la que fue habilitado en la frontal del área por el recién llegado Rodrigo De Paul, quien también partió desde el banco tras perderse varios entrenamientos por los trámites de su visa.

Messi recortó al uruguayo Lucas Sanabria y se acomodó la pelota en la zurda para un remate que entró pegado al poste.

Cinco minutos después, levantó de nuevo al público cuando recibió la pelota de espalda y le regaló una asistencia de tacón a Luis Suárez, para que el ariete uruguayo colocara el 3-1 definitivo.

Embed

El argentino, máximo artillero de la temporada con 19 goles en 19 partidos, disfrutó de algo de rodaje de cara al duelo del miércoles frente a Tigres de Monterrey por los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto entre equipos de la MLS y de la Liga mexicana.

Aunque su aparición fue decisiva, Messi dio también algunas señales de incomodidad durante la segunda mitad y se retiró rápidamente al vestuario tras el pitido final.

"No lo vi después del partido. Mañana veremos cuáles son las sensaciones que tuvo", dijo Mascherano sobre su capitán, de 38 años.

"Vi que claramente no estaba cien por cien cómodo, pero con el correr de los minutos fue soltándose cada vez más. Habrá que ver cómo terminó en cuanto a la fatiga", señaló 'El Jefecito'.

La lesión "fue algo muy chiquito. Los tres entrenamientos que tuvimos fueron buenos y lo importante es que terminó el partido", indicó. "Él siempre quiere estar en el campo, es feliz allí".

Mantienen la esperanza

Este triunfo también renueva la confianza del Inter después de la paliza 4-1 que recibió la semana pasada en el derbi de Florida ante el Orlando City.

La escuadra floridana ascendió al cuarto puesto de la Conferencia Este con 45 puntos, a seis del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos todavía pendientes.

El Galaxy, en cambio, se hunde más en el pozo del Oeste en la peor temporada de un vigente campeón de la liga norteamericana.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Federico Redondo dice adiós al Inter Miami para fichar por este humilde club español

Oficializan el arribo de un exjugador del Inter Miami a la liga española

Inter Miami recibe al campeón Galaxy en posible regreso de Lionel Messi

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025. video
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Erin, degradado a categoría 3, azota el Caribe con lluvias

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Te puede interesar

Marc Anthony Salvat, candidato a la alcaldía de Hialeah. 
ELECCIONES

Marc Anthony Salvat: "No soy político, soy la voz de Hialeah"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

La travesía, puesta en escena de Arca Images.
REPORTAJE

Cómo afectaría al sector de las artes de Miami posibles recortes en presupuesto

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania