Mascherano responde a uno de sus jugadores y deja la puerta abierta en el Inter Miami

El joven mediocampista Benjamin Cremaschi, de 20 años, reconoció sentirse “frustrado” por su papel en el Inter Miami, asegurando que en ocasiones no sabe en qué posición jugará. El futbolista ha sido titular en 15 partidos de la temporada por Javier Mascherano, aunque ha sido utilizado en varios roles: No. 8, No. 10, No. 6 e incluso como carrilero.
“Voy a los partidos y no tengo idea de dónde voy a jugar”, comentó el estadounidense-argentino a la prensa esta semana.
Benjamin Cremaschi.jpg
El jugador del Inter Miami, Benjamín Cremaschi, dispara desde el punto penal ante el FC Dallas, el 6 de agosto de 2023.
AP Foto/LM Otero
Mascherano responde y marca su postura
Tras la victoria 3-1 sobre el LA Galaxy, el entrenador Javier Mascherano respondió a los dichos de Cremaschi y aseguró que la puerta está abierta para conversar, pero recalcó que la decisión final sobre las posiciones corresponde al cuerpo técnico.
“Entiendo que le gusta jugar como mediocampista. A mí también me gustaba, pero cuando fui al Barcelona tuve que jugar de central porque, de lo contrario, no tendría oportunidad de jugar”, explicó Mascherano.
Javier Mascherano (1).jpg
Javier Mascherano fue designado como el nuevo director técnico del Inter Miami, el 26 de noviembre de 2024.
Inter Miami en X
“La puerta de mi oficina siempre está abierta para cualquiera que esté molesto. Hasta ahora no he escuchado ninguna queja en persona. Esto es fútbol profesional. Yo decido dónde cada jugador puede rendir al máximo”, agregó.
Inter Miami celebra un triunfo clave
En el duelo ante el Galaxy, Cremaschi inició como mediocampista y disputó 77 minutos, antes de que Lionel Messi y Luis Suárez aseguraran la victoria con goles en el tramo final. Con este resultado, Inter Miami escala al quinto puesto de la Conferencia Este.
Lo que viene para Inter Miami
El conjunto de Mascherano ahora cambia su enfoque hacia la Leagues Cup 2025, donde se enfrentará a Tigres en los cuartos de final este miércoles, en busca de seguir avanzando en el torneo internacional.