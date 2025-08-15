Inter Miami busca fichajes de última hora antes del cierre del mercado MLS 2025

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

La segunda ventana de transferencias de la MLS 2025 entra en su fase final y las 30 franquicias se preparan para encarar el último tramo de la temporada rumbo a la MLS Cup . En este contexto, Inter Miami CF , que recientemente anunció la llegada del argentino Rodrigo De Paul , sigue trabajando para cerrar un par de incorporaciones más antes del cierre del mercado.

En conferencia de prensa, el técnico Javier Mascherano confirmó que el club busca reforzar dos zonas clave de la plantilla: la defensa y el ataque .

“Hoy en día quizá lo que estamos mirando es la posibilidad de reforzar algo más en el aspecto defensivo y estamos buscando algo quizá en el aspecto ofensivo”, declaró Mascherano.

Refuerzos condicionados por el tope salarial

Mascherano reconoció que, aunque el deseo de sumar más talento está presente, el poco tiempo disponible y las limitaciones salariales podrían impedir que Inter Miami concrete los fichajes. El estratega fue claro al señalar que no quiere “traer por traer” y que solo llegarán futbolistas que realmente aporten al equipo.

Gonzalo Piovi, en suspenso

Uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas es el de Gonzalo Piovi, actual jugador de Cruz Azul. Sin embargo, el fichaje se mantiene en pausa debido a las restricciones económicas del club. Mascherano evitó dar pistas y reiteró que no hablará de futbolistas que no pertenecen a su plantel.

“Me gusta hablar de los jugadores con los que contamos… si podemos encontrar jugadores que nos refuercen, sí, pero no soy de los que piensan que hay que traer por traer”, agregó.

Últimos días de mercado decisivos para Inter Miami

El cierre de la ventana de transferencias será clave para definir si el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba logra sumar las piezas necesarias para afrontar el tramo final de la temporada con aspiraciones de Playoffs.