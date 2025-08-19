Messi es duda en el Inter Miami para el duelo ante Tigres en la Leagues Cup, dice Mascherano

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.

MIAMI.- El Inter Miami podría tener la baja de Lionel Messi para el duelo del miércoles ante el mexicano Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup , informó este martes el entrenador Javier Mascherano .

El astro argentino, que arrastra problemas musculares desde principios de mes, no entrenó este martes con el resto de sus compañeros.

Tras dos semanas de baja, Messi reapareció el sábado en la liga norteamericana (MLS) en el triunfo 3-1 ante el Galaxy de Los Ángeles, en el que arrancó como suplente.

El capitán albiceleste, de 38 años, jugó toda la segunda mitad y anotó un gol decisivo, pero también pareció sufrir molestias físicas sobre el césped, lo que activó las alarmas de cara a las eliminatorias de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana.

Este martes "Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado", dijo Mascherano en la conferencia previa al duelo ante Tigres en Fort Lauderdale (afueras de Miami).

El sábado "se sintió incómodo dentro de los 45 minutos que jugó. Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día y mañana, pero no está descartado", afirmó.

"No te puedo decir hoy si va a jugar porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga", zanjó 'El Jefecito'.

Sobre Tigres, en el que destaca el argentino Ángel Correa, exatacante del Atlético de Madrid, Mascherano señaló que es "un equipo con mucho poder ofensivo".

"El objetivo es neutralizar a Tigres, ser protagonistas, tener la pelota y llevar el partido a nuestro ritmo", apuntó. "Es un rival importante, pero tenemos las armas para competir".

Niza ficha a Kevin Carlos

El club francés Niza anunció el lunes el fichaje del atacante hispano-nigeriano Kevin Carlos, de 24 años, que disputó la pasada temporada en el club suizo Basilea y que firmó por cinco años.

Tras haber debutado en España, donde Carlos jugó en la segunda división con el Huesca, el atacante nacido en Ceuta se dio a conocer en el Yverdon de la liga suiza, donde anotó 14 goles en 34 partidos en la temporada 2023-2024.

La pasada temporada fichó por el Basilea y logró el doblete campeonato-Copa, con 15 goles en 39 partidos entre todas las competiciones.

Según diferentes fuentes cercanas a la operación, el monto del fichaje podría haber alcanzado los 6 millones de euros (7 millones de dólares).

