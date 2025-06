¿Qué piden los Suns por Kevin Durant? El Heat de Miami ya evalúa un plan B si no funciona

Según fuentes cercanas al proceso, los Suns no están dispuestos a regalar a su superestrella . Aunque Durant ya ha expresado su interés en recalar en Miami, la franquicia de Arizona busca una combinación de jóvenes talentos, jugadores consolidados y rondas de draft de alto valor . El objetivo es reconstruir el equipo con piezas de futuro inmediato, tras una temporada decepcionante (36-46) que dejó a Phoenix fuera de los playoffs y derivó en el despido del entrenador Mike Budenholzer.

Picsart_24-07-25_17-17-48-095.jpg Kevin Durant recibe un pase mientras el equipo masculino de los Estados Unidos practicaba antes del inicio de la competencia de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el miércoles 24 de julio de 2024 en Villeneuve-d'Ascq, Francia. AP/Michael Conroy

Los Suns buscan especialmente:

Al menos un jugador joven con proyección de estrella

Múltiples rondas de draft sin protección

Posible inclusión de contratos para igualar salarios, pero sin comprometer su flexibilidad a largo plazo

Nombres como Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. y Nikola Jovic han sonado en los rumores, pero el Heat no está dispuesto a soltar todo su núcleo sin garantías claras de competitividad a corto plazo.

Miami prepara un plan B: DeRozan y Kuminga

Ante la creciente dificultad para cerrar el fichaje de Durant, los responsables del Miami Heat, encabezados por Pat Riley, ya trabajan en una estrategia alternativa. Si el acuerdo con Phoenix se vuelve inviable, el equipo de Florida apunta a dos objetivos muy distintos pero complementarios: DeMar DeRozan y Jonathan Kuminga.

DeRozan , veterano agente libre tras su etapa con los Bulls, aportaría experiencia, anotación en media distancia y liderazgo , características que encajan bien con la filosofía de Erik Spoelstra.

Pero la gran apuesta sería Jonathan Kuminga, joven talento de los Golden State Warriors. En un ecosistema como el de Miami, con Spoelstra como mentor y jugadores como Wiggins a su lado, Kuminga podría explotar su potencial y convertirse en una nueva estrella bajo el sol de Florida.

miamiheatwizards.jpg Richaun Holmes #22 de los Washington Wizards lucha por el balón contra Tyler Herro #14 y Haywood Highsmith #24 de los Miami Heat durante la primera mitad en el Capital One Arena el 31 de marzo de 2025 en Washington, D.C. AFP / Scott Taetsch

¿Durant o reconstrucción inteligente en el Heat?

Aunque Durant sigue siendo la opción número uno, el Heat no se quedará de brazos cruzados si el trato no se da. La franquicia tiene claro que necesita reforzarse tras la salida de Jimmy Butler y que no puede depender únicamente de una operación tan compleja.

Miami quiere seguir siendo un contendiente real en el Este, y tanto Durant como los otros nombres en carpeta representan caminos distintos hacia esa meta. Mientras tanto, la tensión en el mercado crece, los fans esperan respuestas y el futuro de Kevin Durant sigue siendo el centro de atención en una NBA que nunca descansa.