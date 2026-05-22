viernes 22  de  mayo 2026
Fútbol

Cristiano Ronaldo conquista su primera Saudi Pro League con Al-Nassr

Cristiano Ronaldo conquistó su primera Saudi Pro League con Al-Nassr tras marcar un doblete ante Damac y seguir ampliando su histórico legado goleador.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués del Nassr (número 07), posa con el trofeo tras ganar el título de la Liga Profesional Saudí al término del partido de fútbol contra el Damac en el estadio Al-Awwal Park de Riad, el 21 de mayo de 2026.&nbsp;

Cristiano Ronaldo, delantero portugués del Nassr (número 07), posa con el trofeo tras ganar el título de la Liga Profesional Saudí al término del partido de fútbol contra el Damac en el estadio Al-Awwal Park de Riad, el 21 de mayo de 2026. 

Fayez NURELDINE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El astro portugués Cristiano Ronaldo finalmente levantó su primer título de la Saudi Pro League este jueves, liderando la victoria 4-1 de Al-Nassr FC sobre Damac FC con un doblete decisivo.

A sus 41 años, Ronaldo volvió a demostrar que sigue marcando diferencias. El delantero anotó primero con un espectacular tiro libre desde un ángulo muy cerrado, después de los tantos iniciales de Sadio Mane y Kingsley Coman. Más tarde, selló su doblete en el minuto 81 con un potente remate dentro del área.

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El título representa un momento histórico para Ronaldo desde su llegada al fútbol saudí a finales de 2022. Aunque ya había conquistado trofeos individuales y se convirtió rápidamente en la gran figura mediática de la liga, hasta ahora no había podido ganar el campeonato local.

Bajo la dirección técnica del portugués Jorge Jesus, quien reemplazó al italiano Stefano Pioli el pasado verano, Al-Nassr firmó una temporada dominante. El conjunto de Riad terminó como el equipo más goleador del torneo con 91 tantos y superó por cinco puntos a su máximo rival, Al-Hilal SFC.

Ronaldo también continúa ampliando su impresionante legado goleador. Desde su llegada a Arabia Saudita, ya supera los 100 goles con Al-Nassr en apenas tres temporadas y media.

Además, el portugués se prepara ahora para otro reto histórico: disputar con Portugal national football team su sexto Mundial, una marca sin precedentes en la historia del fútbol. Según Forbes, Ronaldo fue nuevamente el deportista mejor pagado del mundo en 2025, con ingresos estimados en 275 millones de dólares.

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