viernes 22  de  mayo 2026
Fútbol

Pep Guardiola deja el Manchester City y pone fin a una era histórica en Inglaterra

Pep Guardiola dejará el Manchester City al final de la temporada tras conquistar 20 títulos en una década histórica que cambió el fútbol inglés.

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola (D), reacciona durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre su club y el Tottenham Hotspur en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 23 de agosto de 2025.&nbsp;

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola (D), reacciona durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre su club y el Tottenham Hotspur en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 23 de agosto de 2025. 

Darren Staples / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El ciclo de Pep Guardiola en Manchester City FC llegará oficialmente a su fin al término de la temporada 2025-2026. El club inglés confirmó este viernes la salida del entrenador español después de una década inolvidable en la que transformó por completo la historia de la institución y marcó una época en el fútbol europeo.

Guardiola, de 55 años, dirigirá su último partido el próximo domingo frente al Aston Villa FC antes de asumir un nuevo rol como embajador del City Football Group. Su despedida cierra una de las etapas más exitosas jamás vistas en la Premier League.

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Guardiola deja abierta su posible salida del Manchester City tras perder la Premier League

Desde su llegada en 2016, el ex técnico del FC Barcelona y del FC Bayern Munich conquistó 20 títulos con el City, incluyendo seis Premier League y la primera UEFA Champions League en la historia del club. Más allá de los trofeos, Guardiola revolucionó el fútbol inglés con un estilo ofensivo, dominante y de posesión que influyó en toda una generación de entrenadores.

“¡Vaya época que hemos vivido juntos!”, expresó Guardiola en el comunicado oficial del club. “No hay un motivo para irme, pero en lo más profundo de mí sé que es mi momento”, añadió el entrenador catalán.

La noticia de su salida ya había comenzado a circular durante la semana, especialmente después de que el City perdiera la pelea por el título liguero frente al Arsenal FC. Aunque Guardiola evitó hablar sobre su futuro en ese momento, el anuncio terminó confirmando el final de una era irrepetible.

Ahora, todas las miradas apuntan hacia Enzo Maresca, actual entrenador con pasado en el cuerpo técnico de Guardiola, señalado como el principal candidato para ocupar el banquillo del Etihad Stadium.

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