UEFA abre investigación tras "acusaciones de comportamientos discriminatorios" en partido Benfica-Real Madrid

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.

PARÍS.- La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación por las "acusaciones de comportamientos discriminatorios" después de que el futbolista brasileño Vinicius denunciara insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni en el partido Benfica-Real Madrid , por la Liga de Campeones .

En un comunicado, la UEFA anunció que "se ha nombrado a un inspector especializado en ética y cuestiones disciplinarias para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio".

FÚTBOL Barcelona se desmorona en Girona y el Real Madrid permanece como líder de LaLiga

FÚTBOL Real Madrid vuelve a hacerle frente a Mourinho en la repesca de la Champions

Tras abrir el marcador al minuto 50, Vinicius celebró delante de los aficionados del Benfica, lo que provocó una acalorada discusión con varios jugadores del equipo portugués y que le valió al brasileño una amonestación.

Cuando parecía que el partido iba a reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, aparentemente para decirle que el internacional argentino le había llamado 'mono'.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vinicius Jr. (@vinijr)

El partido fue interrumpido durante casi diez minutos por el árbitro francés François Letexier, quien decidió reanudarlo sin más sanciones.

El francés Aurélien Tchouaéni, mediocampista del Real Madrid, comentó que "esto es inaceptable. Vini nos contó que el tipo le había llamado mono escondiéndose bajo su camiseta".

En la red Instagram, Vinicius Jr. comentó que "los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta delante de la boca para mostrar lo débiles que son".

El astro francés Kylian Mbappé, también del Real Madrid, consideró que Prestianni no "merecía" jugar en la Champions League.

"No podemos aceptar que un jugador que participa en la mejor competición de fútbol de Europa se comporte así", comentó.

Exjugadores cargan contra Prestianni

Varios exjugadores cargaron contra el supuesto insulto racista del jugador argentino del Benfica.

El exatacante del FC Barcelona y actualmente comentarista deportivo, Thierry Henry, arremetió duramente contra Prestianni, que habría proferido unas palabras racistas contra Vinicius tapándose la boca con la elástica, aunque el jugador niega esas acusaciones.

"Puedo entender por lo que está pasando Vinicius. Eso me pasó muchísimas veces en la cancha. Lo comenté muchísimas veces después de los partidos. También me han acusado de buscar excusas después de los juegos cuando me pasó. A veces, te sientes solo, porque será tu palabra contra la suya", afirmó Henry en la CBS Sport.

Vinicius (26) El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

"Veamos lo valiente que es (Prestianni). ¿Por qué te tapas la nariz y la boca?", dijo el también exjugador del Arsenal.

"La reacción de Vinicius me dice que algo anda mal. Todavía no sabemos qué se dijo. Vinicius puede contarnos su versión y Prestianni, estoy seguro, no nos dirá lo que dijo realmente, porque vi en un momento a Kylian Mbappé confrontarlo y él dijo: 'No dije nada'", explicó Henry.

Otro antiguo futbolista que vistió la camiseta del Real Madrid, el neerlandés Clarence Seedorf, también salió a la palestra.

"Creo que el hecho de que Vini esté pasando por muchos años una mala situación en España no se puede ocultar", dijo en alusión a las numerosas denuncias por haber recibido insultos de aficionados en algunos estadios españoles.

FUENTE: AFP