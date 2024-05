Rafa Nadal decepcionado por eliminación de Italia no sabes jugará Roland Garros

ROMA-. A 15 días de su primer duelo en el que seguramente será su último Abierto de Francia, Rafa Nadal no se siente satisfecho con su nivel de tenis y está debatiendo si participará o no en Roland Garros .

Fue su primer duelo ante un tenista que se encuentra en el Top 10 del mundo en año y medio y no podría sentirse más decepcionado.

“Duro día para mí de todas las formas, por que sentí que estaba más listo de lo que dejé ver”, admitió Nadal. “Soy más impredecible hoy, sin jugar suficiente los últimos dos años. Demasiadas dudas”.

Rafael Nadal (8).jpg Rafael Nadal celebra tras ganar un punto ante Pedro Cachín en el Abierto de Madrid, el lunes 29 de abril de 2024. AP Foto/Manu Fernández

Ganó sólo cuatro games en la derrota más desigual en arcilla para Nadal en 21 años desde que ganó sólo cuatro ante Gaston Gaudio en Hamburgo 2003, cuando tenía 16 años.

Nadal tendrá que trabajar fuertemente si quiere ser competitivo una vez más en el Abierto de Francia, que ha ganado un récord de 14 ocasiones. Roland Garros inicia el 26 de mayo.

Nadal dice que tiene dos opciones para París.

“Probablemente uno sea para decir: Vale, no estoy listo, no estoy jugando lo suficientemente bien.”, dijo Nadal. "Otra es aceptar cómo estoy hoy y trabajar de la manera adecuada para tratar de ser de una manera diferente en dos semanas”.

“La decisión, como puedes imaginar, no está clara en mi mente hoy. Si tengo que decir por qué lado me inclino es por intentar jugarlo y dar lo mejor de mí”, aseguró. "No podía no jugar el torneo más importante de mi vida”.

Nadal continúa recuperando su estado físico tras perderse casi todo el 2023 por una lesión de cadera que requirió cirugía.

Mientras, el primer sembrado Novak Djokovic dijo estar “bien” después de que fue golpeado accidentalmente por una botella de agua el viernes. Aun así Nole llegó a su práctica del sábado en el Foro Italico con un casco de bicicleta para saludar a los aficionados.

En las mujeres, la número uno Iga Swiatek llegó a ocho triunfos seguidos al vencer 6-3, 6-4 a Yulia Putintseva.

Swiatek llegó a estar abajo 4-1 en el segundo set, pero ganó cinco games seguidos tras salvar cuatro puntos de quiebre para recortar la diferencia.

“Necesitaba enfocarme mejor”, comentó Swiatek. “Sé que puedo jugar bien por lo que hice en el primer set. Entonces quise recuperar la solidez y trabajar en mis puntos. Ella cambia su ritmo y no es fácil enfrentarla”.

También Paula Badosa remontó para vencer a Diana Shnaider 5-7, 6-4, 6-4 y alcanzar la cuarta ronda de un torneo WTA 1000 por primera vez desde que disputó los cuartos de final el año pasado en Roma.

Hurkacz ahora enfrentará al argentino Tomas Etcheverry (25), quien eliminó al brasileño Thiago Seyboth Wild 6-3, 7-5.

También avanzó el chileno Nicolás Jarry (21), quien salvó siete puntos de set para vencer al italiano Matteo Arnaldi 6-2, 7-6 (6).

El serbio Hamad Medjedovic, quien viene de la ronda de clasificación, superó 7-6 (4), 6-4 a Alejandro Davidovich Forkina (30).

