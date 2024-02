"Para Doha llego muy justito. He tenido algunas molestias estas últimas semanas y estoy un poquito al límite", afirmó Nadal en un extracto de la entrevista con la televisión La Sexta que se emitirá en la noche de este miércoles y de la que publicó un avance el medio Relevo.

"Piensa que llegados a este punto cada golpe que me doy, cada lesión, es un retroceso ya no sólo en lo tenístico y en lo físico, sino en lo mental", afirmó Nadal, que ve más seguro estar en el torneo de Indian Wells del 6 al 17 de marzo.

"Confío al 100% en estar en Indian Wells, es un torneo muy especial para mí. No sé si va a ser la última vez que lo juegue o no, pero hay opciones de que sí, así que me gustaría estar en Indian Wells sí o sí", afirmó al programa El Objetivo de La Sexta.

En enero pasado, los organizadores anunciaron que Nadal estaba inscrito para el torneo de Doha, que se celebra entre el 19 y el 24 de febrero.

nadalregresobrisbane.jpg El español Rafa Nadal regresa contra el austriaco Dominic Thiem durante su partido individual masculino en el torneo de tenis internacional de Brisbane en Brisbane el 2 de enero de 2024. AFP / William West

"Me encantaría estar en Doha, lo que sé que llego más justo a Doha. La decisión de Doha la veo más de último minuto. La decisión de Indian Wells... A Indian Wells si no hay nada raro voy a viajar seguro", dijo.

Nadal repitió que su "objetivo prioritario es intentar llegar a la temporada de tierra lo más sano posible, al menos darme la opción de disfrutar de esta temporada de tierra" y de Roland Garros, la gran cita de la temporada de arcilla y donde Nadal ha cimentado gran parte de su leyenda, con 14 títulos.

El tenista español ganador de 22 títulos del Grand Slam realizó un breve regreso a la competición con motivo del torneo de Brisbane (Australia), a principios de enero, después de casi un año sin jugar por una lesión.

Tras una derrota en la tercera ronda en Brisbane fue declarado baja el 7 de enero para el Abierto de Australia en Melbourne, debido a un desgarro muscular.

FUENTE: AFP