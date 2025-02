Rafael Nadal asegura que "no he vuelto a tocar una raqueta" desde su retiro

"Me he retirado en paz, he hecho todo lo que he podido", explicó Nadal, antes de confesar que hace menos deporte de lo que le gustaría: "He vuelto a jugar al fútbol después de quince años, pero no he vuelto a tocar una raqueta. Estuve muy mal del pie después y necesitas un tiempo de desconexión. Sé que volveré".