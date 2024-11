Nadal, el ídolo que trasciende el deporte por su fidelidad a los valores

'Buen embajador'

"Espero ser un buen embajador del tenis", señaló con humildad, ya en la madrugada española, en el homenaje que recibió en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga después de que España fuera eliminada por Países Bajos en los cuartos de la Copa Davis.

Horas antes Nadal había perdido el primer partido de individuales, sus últimos raquetazos como profesional.

Fue una noche anticlimática en la ciudad andaluza. Todo salió mal: España se despidió tras caer en los dobles y la retirada de Nadal se hizo efectiva con una triste ceremonia ya de madrugada.

Competir por última vez

Fiel a su naturaleza, el zurdo de 38 años había decidido retirarse jugando por un título, con los riesgos que implicaba, tras no competir desde sus fallidos Juegos de París.

"Soy más competidor que ganador, si compito me siento bien", decía en una entrevista hace años sobre el motor de su carrera.

Su gran rival y amigo Roger Federer dijo adiós hace poco más de dos años en la Laver Cup, un torneo de exhibición, precisamente jugando un dobles con Nadal, que dejó la recordada imagen de ambos llorando, de la mano, en un banquillo.

Por aquel entonces Nadal ya había ganado su 22º Grand Slam, el 14º Roland Garros, su último título como profesional. Visto con perspectiva, aquella primavera parisina hubiera sido el cierre perfecto.

Pero el español quiso darse una última oportunidad de volver a saborear la competición. Dedicó 2023 a regenerar su castigado cuerpo para intentar batirse con los mejores en 2024.

Sin embago, a los 'superhéroes' también les llega su hora y no le dio para más, como reconoció el ya exjugador en Málaga: "No me he cansado del tenis, es mi cuerpo el que no quiere jugar".

FUENTE: AFP