domingo 22  de  marzo 2026
Béisbol

Randy Arozarena y Raleigh hacen las paces tras tensión en el Clásico Mundial: “Somos hermanos”

Randy Arozarena se disculpa con Cal Raleigh tras su polémica en el Clásico Mundial. Ambos jugadores de los Mariners aseguran que el conflicto quedó atrás

Randy Arozarena, de México, batea frente a su compañero Cal Raleigh, de Estados Unidos, durante un juego entre ambos países en el Clásico Mundial de Béisbol, el 9 de marzo de 2026.

Randy Arozarena, de México, batea frente a su compañero Cal Raleigh, de Estados Unidos, durante un juego entre ambos países en el Clásico Mundial de Béisbol, el 9 de marzo de 2026.

Kenneth Richmond / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El ambiente en los Seattle Mariners vuelve a la normalidad justo antes del inicio de la temporada. El cubano-mexicano Randy Arozarena confirmó que se disculpó con su compañero Cal Raleigh tras la polémica vivida durante el Clásico Mundial de Béisbol.

Una polémica que no pasó a mayores

El incidente ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando Arozarena, representando a México, se enfrentó a Raleigh, jugador de Estados Unidos.

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Durante el partido, el receptor evitó estrecharle la mano antes de un turno al bate, lo que provocó una reacción airada del jardinero, quien posteriormente lanzó comentarios duros en zona mixta.

Sin embargo, la tensión quedó atrás rápidamente.

“Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije. Nada cambia que somos hermanos y compañeros de equipo”, aseguró Arozarena.

Mensaje claro antes del Opening Day

Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, Arozarena quiso cerrar el tema:

“No quiero que esto sea una distracción”.

Por su parte, Raleigh confirmó que la relación está completamente restablecida:

“Randy sabe que lo quiero, es como un hermano… eso ya pasó”.

Un clubhouse unido en Seattle

El manager Dan Wilson destacó la madurez del grupo y la importancia de mantener la armonía dentro del equipo.

“Es un grupo especial… se quieren mucho”.

Ambos jugadores comparten vestuario desde que Arozarena llegó a Seattle en 2024 procedente de los Tampa Bay Rays, y son piezas clave en las aspiraciones del equipo.

Mariners listos para defender su título divisional

Los Mariners, actuales campeones del Oeste de la Liga Americana, arrancan la temporada este jueves frente a los Cleveland Guardians con el objetivo de consolidarse como contendientes.

Con la polémica superada, el enfoque vuelve al terreno de juego.

Claves de la historia

Arozarena se disculpó públicamente con Raleigh

El conflicto surgió en el Clásico Mundial de Béisbol

Ambos jugadores aseguran que la relación está intacta

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