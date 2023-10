El año previo, en 2010, también perdieron la oportunidad en la Serie Mundial, aunque en un enfrentamiento que resultó mucho menos reñido.

"Recientemente hemos tenido algunos momentos difíciles", le comentó Chris Young, gerente general de los Rangers, a The Associated Press. "Esos momentos se han ido".

Young y el resto del alto mando de la novena sabían que era necesario cambiar el rumbo que llevaba el conjunto rumbo a 2023. Texas venía arrastrando la peor racha de su historia con seis campañas al hilo con récord negativo.

Con eso en mente, la directiva del club optó por invertir grandes cantidades de dinero en piezas que pudieran ayudar al núcleo con el que ya contaban. Asimismo, quizás el movimiento más importante fue la contratación del veterano dirigente Bruce Bochy, quien ha sumado tres anillos de Serie Mundial en su carrera.

adolisout.jpg Fanáticos de los Astros intentan distraer a Adolis García, de los Rangers de Texas, en su intento de atrapar un elevado de Jeremy Peña durante la novena entrada del Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el lunes 16 de octubre de 2023, en Houston. AP/Godofredo A. Vasquez

Corey Seager y Marcus Semien fueron las firmas de lujo, para acompañar al cubano Adolis García, Jugador Más Valioso de la recién finalizada Serie de Campeonato del joven circuito, y a los novatos Evan Carter y Josh Jung.

"Este equipo ha jugado con mucho corazón y determinación, tanto como el mejor club al que yo haya dirigido", expresó Bochy. "Es simplemente asombroso cómo han mejorado".

En ese proceso, el timonel se convirtió en el primer estratega desde 1969, cuando se implementaron las Series de Campeonato, en llevar a tres equipos diferentes a la Serie Mundial.

Después de años de frustración, los aficionados de los Rangers volvieron a ilusionarse con un conjunto que lideró la división Oeste durante una buena porción del torneo, solo para perderle en el último día de la ronda regular con los Astros.

Pero el béisbol les ofreció revancha y Texas eliminó a Houston en siete juegos para sellar su boleto a la etapa culminante. Ahora, dentro de la divisa solo esperan que el deporte del guante y el bate también les permita enmendar los errores cometidos en sus dos apariciones previas bajo las luces más brillantes de la MLB.