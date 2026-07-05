Eliminación de Paraguay deja un vacío en el proyecto de Alfaro

El seleccionador argentino de Paraguay, Gustavo Alfaro, hace un gesto durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia el 4 de julio

Paraguay puso fin a su participación en el Mundial de Norteamérica 2026 con una derrota por 1-0 frente a Francia en los octavos de final, un resultado que dejó abierta la incertidumbre sobre la continuidad del seleccionador Gustavo Alfaro. El técnico argentino, principal responsable del regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, reconoció que analizará su futuro junto a su familia y evitó tomar una decisión inmediata.

El estilo de juego implantado por Alfaro volvió a ocupar el centro del debate. Su propuesta, caracterizada por un planteamiento defensivo, físico y orientado al contragolpe, fue determinante para que Paraguay superara a Alemania en los dieciseisavos de final y llevara al límite a Francia. Sin embargo, también recibió críticas de figuras como Kylian Mbappé y Didier Deschamps, quienes cuestionaron la agresividad y el carácter del fútbol paraguayo.

El proceso de Alfaro había sido ampliamente valorado desde su llegada en 2024, cuando tomó a una selección fuera de los puestos de clasificación y la condujo al Mundial gracias a una destacada eliminatoria, con victorias sobre Argentina y Brasil. En esta cita mundialista, Paraguay se recuperó de un duro estreno ante Estados Unidos, avanzó como uno de los mejores terceros y firmó una de las sorpresas del torneo al eliminar a Alemania.

Pese a esos logros, el entrenador consideró que el fútbol paraguayo necesita una transformación profunda para mantenerse competitivo de cara al Mundial de 2030. “Con lo que hicimos hasta aquí no alcanza”, afirmó, al insistir en la necesidad de cambios estructurales más allá del trabajo de la selección absoluta.

Aunque el balance deportivo dejó sensaciones encontradas, la actuación de Paraguay también recibió reconocimiento. El exguardameta José Luis Chilavert, quien había sido uno de los críticos más duros del proceso de Alfaro, felicitó al equipo por su entrega y por representar con dignidad la histórica identidad competitiva del fútbol paraguayo, en un cierre que dejó tanto motivos de orgullo como interrogantes sobre el futuro del proyecto.

FUENTE: AFP