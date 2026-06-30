martes 30  de  junio 2026
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Figura del Real Madrid irá a juicio por ataque de su perro a un menor de edad

El defensor francés Ferland Mendy, del Real Madrid, podría recibir una pena de seis meses de cárcel y una multa por causar lesiones tras una negligencia grave

El defensor Ferland Mendy, del Real Madrid, durante un partido de su club.

El defensor Ferland Mendy, del Real Madrid, durante un partido de su club.

AFP / Jaime Reina
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El defensa del Real Madrid, Ferland Mendy, irá a juicio luego de que uno de sus perros atacara presuntamente a un adolescente y a otros dos perros tras escapar de su propiedad, informaron este martes los medios españoles.

La acusación particular pide una pena de seis meses de cárcel y una multa por causar lesiones tras una negligencia grave, tal y como figura en un documento fechado el 7 de enero al que tuvo acceso la AFP.

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Por su parte, la Fiscalía pide una multa e indemnizaciones.

Según los medios españoles, los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando cuatro perros propiedad de Mendy escaparon de su vivienda en Alcobendas, a las afueras de Madrid, luego de que la verja de entrada se abriera para permitir la entrada de un vehículo.

Uno de esos perros habría mordido al perro de una mujer, que resultó herido y tuvo que ser eutanizado más tarde, antes de que un joven de 17 años interviniera y fuera también mordido, al igual que el perro de un familiar al que el joven estaba paseando.

Mendy, lateral izquierdo de 31 años, fichó por el Real Madrid en 2019 procedente del Lyon, pero varias lesiones han afectado su carrera.

Ajax adquiere a lateral brasileño

El lateral izquierdo internacional brasileño Caio Henrique, de 28 años, fue traspasado del Mónaco al Ajax de Ámsterdam, anunció el martes el club del Principado.

Tras llegar al Mónaco en el verano boreal de 2020 procedente del Atlético de Madrid por 8 millones de euros, Caio Henrique representó a la Canarinha en cinco ocasiones, tres de ellas la temporada pasada.

Una grave lesión en un muslo lo apartó de los terrenos de juego entre marzo y mayo, privándole de luchar por entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026.

En seis temporadas y 211 partidos disputados entre todas las competiciones con el Mónaco, 34 de ellos la pasada temporada, el lateral nacido en Santos anotó 3 goles y repartió 39 asistencias.

Según indicó a la AFP una fuente cercana a las negociaciones, su traspaso debería aportar 11 millones de euros (12,5 millones de dólares) al Mónaco, además de tres millones por bonus de rendimiento.

FUENTE: AFP

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