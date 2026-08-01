Real Madrid empata con la Fiorentina en amistoso de pretemporada en Austria

El director técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante una práctica del equipo, el 24 de julio de 2026.

MADRID.- Después de dos ensayos informales a puerta cerrada ante equipos de la capital española, el Real Madrid disputó este sábado su primer amistoso de la pretemporada 2026-2027 y lo hizo con un empate 2-2 ante la Fiorentina italiana en Klagenfurt, Austria.

El brasileño Endrick (minuto 12) y Alexis Ciria (24') adelantaron al cuadro merengue, pero su rival toscano reaccionó y equilibró luego el marcador con dianas de Roberto Piccoli (41') y Moise Kean (58').

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El partido fue el primero de la nueva etapa de José Mourinho como entrenador blanco y sirvió también para los estrenos con su nueva camiseta del defensa neerlandés Denzel Dumfries y del atacante Carlos Espí, ese último recién incorporado tras ser fichado el jueves.

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Varias de las principales figuras del equipo, eso sí, continúan de vacaciones después del Mundial y "Mou" pudo aprovechar también para ver en acción a numerosos jóvenes de la cantera.

"Es el Real Madrid con los jugadores que tenemos. Como dije a los chicos antes del partido: el Real Madrid es el Real Madrid. Si es un amistoso, es el Real Madrid. Y si es un partido de entrenamiento, es el Real Madrid también", declaró Mourinho a Real Madrid TV.

"Hay que buscar la evolución, pero también un resultado para dignificar nuestra historia", agregó el portugués, subrayando que el primer tiempo de sus pupilos fue "de grandísima calidad".

Desde el lunes podrá contar ya en los entrenamientos con el brasileño Vinicius Jr, el marroquí Brahim Díaz y el portugués Bernardo Silva, uno de los refuerzos para el nuevo curso.

Pero todavía tendrá que esperar para incorporar a los jugadores que llegaron al menos hasta las semifinales del Mundial, principalmente la estrella del equipo, el francés Kylian Mbappé, y el campeón mundial español Marc Cucurella.

El siguiente amistoso del Real Madrid será el sábado de la próxima semana ante el Ferencvaros húngaro en Budapest.

Su primer partido oficial de la nueva campaña será la visita al Espanyol el sábado 22 de agosto en LaLiga española.

Barcelona ficha a joven extremo belga

El FC Barcelona ha fichado al joven extremo belga Jesse Bisiwu, procedente del Brujas, para las próximas cinco temporadas.

"El FC Barcelona y el Club Brugge KV han llegado a un acuerdo por el traspaso de Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031", informó el Barça este viernes en un comunicado.

El equipo barcelonista no precisó el monto de la operación, pero, según la prensa local, habría pagado unos 8,5 millones de euros (9,7 millones de dólares) y el Brujas se reservaría un 20% de una futura venta.

De origen ghanés, Bisiwu, de 18 años, se incorporará en las próximas horas a la concentración del Barcelona, que destaca su "su potencia, zancada y capacidad de regate".

La idea del Barça es que este joven extremo izquierdo, que también puede desempeñarse por la derecha, juegue a caballo entre el primer equipo y el filial.

Se trata del tercer fichaje del Barça tras las llegadas del internacional inglés Anthony Gordon y el joven delantero alemán Karim Adeyemi.

FUENTE: AFP