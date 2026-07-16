Atlético de Madrid lidera la final del Mundial 2026 con nueve jugadores, uno más que el Barcelona

El delantero español número 25, Víctor Muñoz, el delantero número 7, Ferran Torres, el delantero número 21, Mikel Oyarzabal, el centrocampista número 16, Rodri, y el centrocampista número 15, Alex Baena, celebran la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington el 14 de julio de 2026.

El Atlético de Madrid será el club con mayor representación en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, al aportar nueve futbolistas al partido decisivo que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone contará con cinco representantes en la selección argentina: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez. Inicialmente también figuraba Nico González, pero el 30 de junio finalizó su cesión y regresó a la Juventus, por lo que dejó de pertenecer al club rojiblanco durante el torneo.

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En la selección española, el Atlético aporta a Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, este último incorporado por el club durante la disputa del Mundial.

Por su parte, el Barcelona tendrá ocho futbolistas en la final, todos ellos con la selección española: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri y Ferran Torres.

Con esta cifra, el Atlético iguala un registro histórico de nueve jugadores pertenecientes al mismo club presentes en una final de la Copa del Mundo, una marca que también alcanzó la Juventus en la final de Italia 1934 frente a Checoslovaquia y Peñarol en la histórica final del Mundial de 1950, conocida como el "Maracanazo".

La destacada presencia de jugadores rojiblancos y azulgranas refleja el peso de LaLiga en las dos selecciones que buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.