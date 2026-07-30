Rashford se despide del Barcelona: "Estoy muy agradecido por una experiencia memorable"

El delantero inglés del Barcelona, Marcus Rashford, número 14, anota el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Getafe CF y el FC Barcelona en el estadio Coliseum de Getafe, el 25 de abril de 2026.

LONDRES.- El atacante internacional inglés Marcus Rashford expresó este jueves su gratitud al FC Barcelona , donde estaba hasta ahora en préstamo, antes de disponerse a volver al Manchester United.

Rashford, de 28 años, marcó 14 goles y dio 14 asistencias en una temporada en el Barça, donde jugó 49 partidos entre todas las competiciones.

El club catalán optó por no conservarle en su plantel y priorizó el fichaje de su compatriota Anthony Gordon, que aterrizó en el Camp Nou procedente del Newcastle.

"Estoy muy agradecido con todo el mundo en el club por haberme permitido vivir una experiencia tan positiva y memorable", escribió el jugador en un mensaje en Instagram.

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"Gracias por todo, Rashy. Siempre serás uno de los nuestros", le respondió el FC Barcelona.

Rashford parece en una buena situación para quedarse en el Manchester United, equipo al que entrena ahora su excompañero Michael Carrick.

Tiene dos años más de contrato con los Red Devils, con los que jugó su último partido en diciembre de 2024, antes de una cesión al Aston Villa, previa a su llegada unos meses después al Barcelona.

Brasil anuncia otro partido amistoso

Brasil, que asume una reconstrucción tras el fracaso del Mundial 2026, jugará un partido amistoso contra India el próximo 3 de octubre en Calcuta, informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La CBF confirmó que los pentacampeones mundiales tendrán previamente un doble amistoso con Australia el 25 y el 29 de septiembre en Townsville y Brisbane, citas que habían sido anunciadas a finales de junio por la federación australiana.

"Con estos tres amistosos, vamos a comenzar un nuevo ciclo para proyectar en la Seleção los objetivos de los próximos años, la Copa América de 2028 y la Copa del Mundo de 2030", dijo el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, citado en un comunicado de la organización.

La Canarinha fue eliminada en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, al perder 2-1 frente a Noruega.

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"Aprovecharemos" para "convocar nuevos jugadores, especialmente jóvenes, para que puedan demostrar su talento", adelantó el técnico de 67 años.

Antes de disputar la Copa del Mundo, Ancelotti había renovado su contrato como director técnico de Brasil hasta 2030.

Prometió una relación muy próxima con las categorías base, con énfasis en la preparación del gigante sudamericano hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

FUENTE: AFP