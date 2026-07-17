viernes 17  de  julio 2026
Fútbol

Atlético cierra la puerta al Barcelona por Julián Álvarez

Atlético de Madrid cierra la puerta a la salida de Julián Álvarez. Miguel Ángel Gil Marín asegura que el club no aceptará ninguna oferta del Barcelona, ni siquiera de 200 millones de euros.

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026. 

Lluis GENE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El futuro de Julián Álvarez parece quedar resuelto. El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró de manera contundente que el delantero argentino no está en venta y descartó cualquier posibilidad de negociar con el Barcelona.

En unas declaraciones públicas, el dirigente rojiblanco dejó claro que tanto el club como el jugador conocen la postura de la institución.

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"Mi posición es clara, la posición del club es clara. Se la hemos hecho saber al jugador, a sus representantes y al presidente del Barcelona".

Gil también destacó la importancia de Álvarez dentro del proyecto deportivo del Atlético.

"No tengo absolutamente ninguna duda de que el Atlético es el mejor lugar del mundo para Julián y de que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos mantenerlo".

El ejecutivo respondió además a las recientes palabras del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien había señalado que la oferta por el atacante tenía un límite económico.

"Escuché recientemente al presidente Laporta decir que la oferta que hizo al Atlético no era ilimitada. Mi única respuesta es que nuestra respuesta al Barcelona es ilimitada".

Para cerrar cualquier especulación sobre un posible traspaso, Gil fue aún más contundente al revelar que el club rechazó una propuesta de 100 millones de euros y que tampoco aceptaría ofertas muy superiores.

"No aceptamos una oferta de 100 millones de euros y no aceptaremos una de 150 millones ni siquiera una de 200 millones por Julián Álvarez. Queremos mantener a Julián".

Con estas declaraciones, el Atlético de Madrid envía un mensaje claro al mercado: Julián Álvarez es una pieza fundamental del proyecto de Diego Simeone y el club no contempla negociar su salida, pese al interés del Barcelona.

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