Real Madrid hace oficial la llegada de un nuevo atacante

El delantero Carlos Espí, en ese entonces del Levante, celebra luego de anotar el primer gol de su club en un partido, el 23 de mayo de 2026.

MADRID.- El Real Madrid fichó al delantero del Levante , Carlos Espí , para las próximas cinco temporadas, anunció este jueves el club merengue.

"El Real Madrid C.F. y el Levante U.D. han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031", afirmó el Real Madrid en un comunicado.

El joven delantero del Levante, de 21 años, se convierte en el quinto fichaje madridista tras el centrocampista portugués Bernardo Silva, el defensa francés Ibrahima Konaté, el neerlandés Denzel Dumfries y el campeón del mundo español Marc Cucurella.

El Real Madrid no precisó el monto de la operación, pero, según medios locales, habría ascendido a unos 25 millones de euros (29 millones de dólares) de su cláusula de rescisión.

El Levante señaló que se trata de "la mayor venta de un futbolista procedente de la Cantera Granota en la historia de la entidad", sin desvelar tampoco el monto del traspaso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Formado en el Levante, Espí debutó con el primer equipo levantinista en febrero de 2024.

Desde entonces, ha disputado 66 partidos y marcado 20 goles con el equipo granota.

En la pasada temporada fue elegido mejor jugador sub-23 de LaLiga, recordó el Real Madrid.

Según la prensa española, Espí recala en el Real Madrid para cubrir una inminente marcha del delantero merengue Gonzalo a Inglaterra.

Asencio sufre una lesión muscular

El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho, que complica su presencia en el inicio de temporada de su equipo.

Las pruebas médicas han evidenciado "una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha", informó el Real Madrid este jueves en un comunicado.

El conjunto madridista se limitó a afirmar que el central, de 23 años, está "pendiente de evolución", pero, según la prensa local, podría estar de baja entre cuatro y seis semanas.

El Real Madrid de José Mourinho comenzará la temporada en el campo del Espanyol el 22 de agosto, antes de recibir a la Real Sociedad el 26 de agosto y al Málaga el 30 de agosto.

Asencio hizo trabajo en el interior de las instalaciones al margen del entrenamiento de sus compañeros este jueves, precisó el club blanco.

FUENTE: AFP