Arbeloa llama a Mbappé a demostrar "su compromiso" en el campo

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

MADRID.- El entrenador del Real Madrid , Álvaro Arbeloa , instó este miércoles al delantero francés Kylian Mbappé a que demuestre "su compromiso" con el equipo en los tres últimos partidos de la temporada liguera.

"Si está y puede completar la sesión de entrenamiento y está disponible, pues seguro que minutos tendrá... y la oportunidad en estos tres partidos de seguir demostrando el compromiso que tiene con el club", dijo Arbeloa en rueda de prensa.

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El entrenador merengue deseó que Mbappé dispute esos tres partidos "haciendo goles, demostrando, como he dicho, el compromiso que tiene con el Real Madrid y eso, como entrenador, pero sobre todo como madridista, es lo que me gustaría ver".

Mbappé estuvo ausente el domingo en el clásico liguero que el Real Madrid perdió 2-0 y que le dio LaLiga al Barça, al no estar recuperado de una lesión muscular.

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Su ausencia reavivó la polémica en torno a su comportamiento, considerado demasiado individualista, por algunos sectores.

Preguntado por el término "compromiso" utilizado por el técnico, Arbeloa consideró que Mbappé ha dado el 100% por el club.

"Todos mis jugadores. No podría pensar diferente, no podría creer que un jugador del Real Madrid no deja todo lo que tiene por el club, porque entonces no sabría dónde está", afirmó Arbeloa, antes de enfrentarse el jueves al ya descendido Oviedo en el antepenúltimo partido de LaLiga.

Respaldo a Florentino

Arbeloa aprovechó también para apoyar todo lo dicho por el presidente del equipo, Florentino Pérez, en su comparecencia del martes, en la que denunció una campaña de la prensa y ciertos sectores sociales contra el Real Madrid.

"Creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios", dijo Arbeloa, rechazando que el club haya tocado fondo tras los malos resultados de la temporada.

"No hay ningún club en el mundo que gane todos los años la Copa de Europa, ni todos los años LaLiga, y a partir de ahí yo creo que con cabeza y con exigencia el Real Madrid volverá a ganar seguro", afirmó.

Arbeloa aseguró no entender que se hable de "inestabilidad institucional, de desastre, de vestuario desunido", alegando que "el Real Madrid lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas bien. Es un club saneado, un club con mucha estabilidad, un club muy bien dirigido".

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El técnico merengue defendió la gestión del presidente Pérez, que el miércoles anunció la convocatoria de elecciones, convencido de que "si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación creo que es Florentino Pérez".

Con los rumores creciendo sobre un posible interés del Real Madrid por el entrenador portugués José Mourinho, Arbeloa evitó hablar de su futuro.

"Una vez se acabe la liga pues podremos o podré responder todas las preguntas sobre mi futuro y bueno, yo creo que ahora mismo lo que toca es pensar en el Oviedo", sentenció.

FUENTE: AFP